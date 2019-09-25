Таллинн продолжит подготовку к строительству трамвайных путей до пассажирского порта(3)
Таллиннская горуправа приняла решение представить горсобранию столичную бюджетную стратегию на предстоящие четыре года.
Таллиннская горуправа приняла решение представить горсобранию столичную бюджетную стратегию на предстоящие четыре года.
«Таллиннская бюджетная стратегия на 2020 – 2023 гг. – это исходная точка для формирования бюджета предстоящих лет, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Четырехлетний финансовый план, или городская бюджетная стратегия, указывает конкретные направления развития города в ближайшие годы и поддерживает гармоничное развитие городских сфер деятельности. Благодаря действиям, запланированным на этот стратегический период, мы обеспечим развитие города, сохраняя при этом его финансовую стабильность», - сказал Кылварт.
Наибольшую часть городских доходов формируют доходы от налогов, их доля – от 65% до 72% от общей суммы. Крупнейшим источником доходов является налог с физического лица, который составляет 60-70% доходов.
«В части расходов наибольшую долю составляют сферы образования, благоустройство улиц и дорог, общественный транспорт и, конечно, социальное обеспечение, - сказал Кылварт. – Большее, чем прежде, внимание в новой бюджетной стратегии обращается на общий порядок, в том числе на расчистку улиц и эффективность вывоза снега. Выделяется больше средств, чтобы порядок в Таллинне был на очень высоком уровне – помимо дорог также в части уличного освещения, парков, игровых площадок, озеленения, украшений и прочего».
Объем городских инвестиций составит от 127 до 161 миллиона евро в год. Продолжится приведение в порядок сети учебных учреждений, к этому относится и реновация детских садов, школьных зданий и зданий школ по интересам. Появятся или будут обновлены детские и спортивные площадки, семейные игровые площадки будут приспособлены к нуждам детей с особыми потребностями.
«Разумеется, мы продолжим реконструкцию и ремонт городских дорог и улиц, а также приведение в порядок городской сети общественного транспорта и обновление автопарка, - добавил мэр. – Вместе с тем продолжится подготовка к строительству трамвайных путей между терминалом Юлемисте и Старым портом».
Будет развиваться и городское озеленение, поддерживаться порядок в парках, на пляжах и в зеленых зонах. «Важные дела и инвестиции запланированы во всех районах города и во всех сферах», - заметил мэр.
В период финансовой стратегии следует обеспечить выполнение долгосрочных городских финансовых целей. Прогнозируемый доход от основной деятельности должен быть позитивным ежегодно, как минимум в объеме, покрывающем основную часть выплат по городским долговым обязательствам и сопутствующую процентную ставку. К концу 2023 года доход возрастет с запланированных на 2019 год 85 миллионов до 107 миллионов евро, что покроет как расходы, связанные с обслуживанием займов, так и позволит частично покрыть инвестиции, направленные на развитие города.
«На стратегический период запланирован также необходимый буфер ликвидности, который должен обеспечить покрытие как минимум двухнедельных расходов города – на эти цели запланированы как минимум 50 миллионов евро ежегодно, хотя объем расходов города на две недели составляет около 30 миллионов евро», - добавил Кылварт.
В стратегический период расходы на основную деятельность будут ниже доходов – доходы от основной деятельности города составят 19,3%, а расходы – 18,4%.
Бюджетная стратегия предусматривает ежегодное увеличение городского бюджета, прежде всего за счет доходов от налогов, исходя из роста числа налогоплательщиков и роста средней зарплаты.
Кредитная нагрузка к концу охватываемого стратегией периода составит 37,2% от дохода по основной деятельности (при разрешенных законом 60%).
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