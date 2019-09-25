25.09.2019, 20:35

Таллинн продолжит подготовку к строительству трамвайных путей до пассажирского порта

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rus.delfi.ee
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Tramm, buss, jalgratas
Foto on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

Таллиннская горуправа приняла решение представить горсобранию столичную бюджетную стратегию на предстоящие четыре года.

«Таллиннская бюджетная стратегия на 2020 – 2023 гг. – это исходная точка для формирования бюджета предстоящих лет, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Четырехлетний финансовый план, или городская бюджетная стратегия, указывает конкретные направления развития города в ближайшие годы и поддерживает гармоничное развитие городских сфер деятельности. Благодаря действиям, запланированным на этот стратегический период, мы обеспечим развитие города, сохраняя при этом его финансовую стабильность», - сказал Кылварт.

Наибольшую часть городских доходов формируют доходы от налогов, их доля – от 65% до 72% от общей суммы. Крупнейшим источником доходов является налог с физического лица, который составляет 60-70% доходов.

«В части расходов наибольшую долю составляют сферы образования, благоустройство улиц и дорог, общественный транспорт и, конечно, социальное обеспечение, - сказал Кылварт. – Большее, чем прежде, внимание в новой бюджетной стратегии обращается на общий порядок, в том числе на расчистку улиц и эффективность вывоза снега. Выделяется больше средств, чтобы порядок в Таллинне был на очень высоком уровне – помимо дорог также в части уличного освещения, парков, игровых площадок, озеленения, украшений и прочего».

Объем городских инвестиций составит от 127 до 161 миллиона евро в год. Продолжится приведение в порядок сети учебных учреждений, к этому относится и реновация детских садов, школьных зданий и зданий школ по интересам. Появятся или будут обновлены детские и спортивные площадки, семейные игровые площадки будут приспособлены к нуждам детей с особыми потребностями.

«Разумеется, мы продолжим реконструкцию и ремонт городских дорог и улиц, а также приведение в порядок городской сети общественного транспорта и обновление автопарка, - добавил мэр. – Вместе с тем продолжится подготовка к строительству трамвайных путей между терминалом Юлемисте и Старым портом».

Будет развиваться и городское озеленение, поддерживаться порядок в парках, на пляжах и в зеленых зонах. «Важные дела и инвестиции запланированы во всех районах города и во всех сферах», - заметил мэр.

В период финансовой стратегии следует обеспечить выполнение долгосрочных городских финансовых целей. Прогнозируемый доход от основной деятельности должен быть позитивным ежегодно, как минимум в объеме, покрывающем основную часть выплат по городским долговым обязательствам и сопутствующую процентную ставку. К концу 2023 года доход возрастет с запланированных на 2019 год 85 миллионов до 107 миллионов евро, что покроет как расходы, связанные с обслуживанием займов, так и позволит частично покрыть инвестиции, направленные на развитие города.

«На стратегический период запланирован также необходимый буфер ликвидности, который должен обеспечить покрытие как минимум двухнедельных расходов города – на эти цели запланированы как минимум 50 миллионов евро ежегодно, хотя объем расходов города на две недели составляет около 30 миллионов евро», - добавил Кылварт.

В стратегический период расходы на основную деятельность будут ниже доходов – доходы от основной деятельности города составят 19,3%, а расходы – 18,4%.

Бюджетная стратегия предусматривает ежегодное увеличение городского бюджета, прежде всего за счет доходов от налогов, исходя из роста числа налогоплательщиков и роста средней зарплаты.

Кредитная нагрузка к концу охватываемого стратегией периода составит 37,2% от дохода по основной деятельности (при разрешенных законом 60%).

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