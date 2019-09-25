Таллинн продолжит подготовку к строительству трамвайных путей до пассажирского порта

«Таллиннская бюджетная стратегия на 2020 – 2023 гг. – это исходная точка для формирования бюджета предстоящих лет, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Четырехлетний финансовый план, или городская бюджетная стратегия, указывает конкретные направления развития города в ближайшие годы и поддерживает гармоничное развитие городских сфер деятельности. Благодаря действиям, запланированным на этот стратегический период, мы обеспечим развитие города, сохраняя при этом его финансовую стабильность», - сказал Кылварт.

Наибольшую часть городских доходов формируют доходы от налогов, их доля – от 65% до 72% от общей суммы. Крупнейшим источником доходов является налог с физического лица, который составляет 60-70% доходов.

«В части расходов наибольшую долю составляют сферы образования, благоустройство улиц и дорог, общественный транспорт и, конечно, социальное обеспечение, - сказал Кылварт. – Большее, чем прежде, внимание в новой бюджетной стратегии обращается на общий порядок, в том числе на расчистку улиц и эффективность вывоза снега. Выделяется больше средств, чтобы порядок в Таллинне был на очень высоком уровне – помимо дорог также в части уличного освещения, парков, игровых площадок, озеленения, украшений и прочего».

Объем городских инвестиций составит от 127 до 161 миллиона евро в год. Продолжится приведение в порядок сети учебных учреждений, к этому относится и реновация детских садов, школьных зданий и зданий школ по интересам. Появятся или будут обновлены детские и спортивные площадки, семейные игровые площадки будут приспособлены к нуждам детей с особыми потребностями.