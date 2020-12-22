Таллинн продлил действие льгот для арендаторов принадлежащих городу бизнес-площадей

На 80% снижается ставка арендной платы для арендаторов коммерческих площадей Кесклинна, которые используют их под деятельность общепита, торговли и проведения досуга (искусство, культура и т.п.); арендаторам площадей по адресу ул. Виру, 26 арендная плата понижается на 30%, арендаторам ночного клуба — на 100%. Арендаторы, которые для ведения торговли используют в районе Кесклинн городские сооружения, получат 100% освобождение от арендной платы.
По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, постановление Таллиннской горуправы от 22 октября было изменено и дополнено, что позволяет продлить срок действия льгот на аренду для предпринимателей.
”Выделяемая помощь является государственной поддержкой, направленной на смягчение негативных последствий распространения вируса COVID-19. Упадок туристического сектора этим летом наиболее сильно ударил по предпринимателям Кесклинна, чья деятельность ориентирована главным образом на туристов”, — отметил Рийсалу.
Льгота на аренду может быть предоставлена также предпринимателю, который пользуется городским имуществом на основании постановления Таллиннского горсобрания от 13 июня 2013 г. ”Порядок передачи городского имущества в пользование” и если коммерческая площадь находится за пределами Кесклинна. Льгота в объеме до 80% может быть применена c 1 января по 30 апреля в отношении арендаторов бизнес-площадей, использующих помещения для деятельности в сфере общественного питания, торговли и развлечений (искусство, культура и т.п.). Льгота предоставляется в случае, если ходатайство об использовании бизнес-площади подано или бизнес-площадь выдана в пользование до 1 сентября 2020 года. Заявление о получении льготы предоставляется арендодателю.
Решение о предоставлении льготы выносит комиссия, в которую входят представители учреждения, принявшего решение о сдаче площади в аренду, Таллиннского департамента городского планирования и финансовой службы Таллиннского стратегического центра.
Комиссия оценит соответствие льготы признакам госпомощи. Если льгота является государственной поддержкой, то она будет оформлена соответствующим образом.
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