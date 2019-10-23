Таллинн приобретет восемь новых трамваев

Предприятие TLT объявило международный конкурс на приобретение 8 новых и трамваев с дальнейшей возможностью пополнения трамвайного парка еще 15 трамваями.
Как сообщает фирма, победитель конкурса будет объявлен в первой половине 2020 года.
”Наша цель обновить трамвайный парк, чтобы по столичным улицам ездило как можно больше современных трамваев, что в свою очередь позволит увеличить число пассажиров столичного общественного транспорта”, — сказал председатель правления TLT AS Денис Бородич, по словам которого для достижения наилучшего результата, в ходе подготовки конкурса были проведены консультации с различными производителями трамваев и экспертами в этой области. ”Перед тем как объявить конкурс на поставку мы убедились в том, что наша цель осуществима и в ближайшие годы по Таллинну будут курсировать от 8 до 23 новых трамваев”, — сказал Бородич.
”У нас очень много планов на будущее, которые тесно связаны именно с развитием трамвайного сообщения в Таллинне, поэтому мы, разумеется, должны быть готовы к открытию и новых линий. Но учитывая, что уже сегодня трамвай, как средство передвижения, является очень популярным среди пассажиров, нам крайне необходимы новые трамваи, в том числе для того, чтобы предоставлять качественные пассажирские услуги и на имеющихся маршрутах”, — объяснил Денис Бородич. ”За прошлый год услугами наших трамваев воспользовалось более 29 миллионов пассажиров и по нашим прогнозам, приобретение новых трамваев позволит увеличить пассажиропоток примерно на одну десятую”, — отметил председатель правления TLT
По оценке Бородича, конкурс на поставку новых трамваев должен помочь предприятию Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts претворить в жизнь сразу несколько целей: предложить жителям и гостями столицы более качественные услуги общественного транспорта и сократить влияние транспортного предприятия на окружающую среду, сделав общественный транспорт более экологичным. ”Мы должны постоянно искать новые возможности, чтобы улучшить городскую среду. Новые трамваи — это наилучшее решение для этой задачи, так как это наиболее удобный и быстрый способ передвижения для пассажиров, а также это транспорт, который не загрязняет окружающую среду”, — сказал Бородич.
Результаты объявленного предприятием Tallinna Linnatranspordi AS конкурса на поставку трамваев будут обнародованы в первой половине 2020 года. Всего в ходе конкурса можно приобрести восемь трамваев и позже в рамках той же поставки заказать еще 15 современных трамваев.
Предприятие TLT AS обслуживает в Таллинне порядка 140 миллионов пассажиров в год, для этого в столице курсирует 530 автобусов, 70 трамваев и 50 троллейбусов. На предприятии работает свыше 2000 человек, которые обслуживают 72 автобусных маршрута, 4 трамвайных и 4 троллейбусных маршрута.
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Причина перестрелки в Ростовской области
Жену принца Уильяма считают более утонченной и гармоничной.
Кикабидзе пожелал «все разрушить» в России