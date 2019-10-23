Таллинн приобретет восемь новых трамваев

Как сообщает фирма, победитель конкурса будет объявлен в первой половине 2020 года.

”Наша цель обновить трамвайный парк, чтобы по столичным улицам ездило как можно больше современных трамваев, что в свою очередь позволит увеличить число пассажиров столичного общественного транспорта”, — сказал председатель правления TLT AS Денис Бородич, по словам которого для достижения наилучшего результата, в ходе подготовки конкурса были проведены консультации с различными производителями трамваев и экспертами в этой области. ”Перед тем как объявить конкурс на поставку мы убедились в том, что наша цель осуществима и в ближайшие годы по Таллинну будут курсировать от 8 до 23 новых трамваев”, — сказал Бородич.

”У нас очень много планов на будущее, которые тесно связаны именно с развитием трамвайного сообщения в Таллинне, поэтому мы, разумеется, должны быть готовы к открытию и новых линий. Но учитывая, что уже сегодня трамвай, как средство передвижения, является очень популярным среди пассажиров, нам крайне необходимы новые трамваи, в том числе для того, чтобы предоставлять качественные пассажирские услуги и на имеющихся маршрутах”, — объяснил Денис Бородич. ”За прошлый год услугами наших трамваев воспользовалось более 29 миллионов пассажиров и по нашим прогнозам, приобретение новых трамваев позволит увеличить пассажиропоток примерно на одну десятую”, — отметил председатель правления TLT