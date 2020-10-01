Таллинн приобретет еще 100 газовых автобусов

”Согласно договору, очередная партия из 100 автобусов работающих на газе, закупленных на основании опционного соглашения, прибудет в Таллинн в 2021 году. На столичных улицах уже с середины августа ездят газовые автобусы, новая партия будет отличаться тем, что водительская кабина в них уже будет отделена от салона специальной перегородкой. Это позволит обезопасить водителей общественного транспорта от возможного распространения вирусов, — пояснил председатель правления TLT Денис Бородич добавив также, что первые газовые автобусы, вышедшие на линии в августе, получили большое внимание и предприятие получило много положительных отзывов как от пассажиров, так и от работников TLT.

Таким образом, в период с 2020 по 2021 год предприятие заменит 200 старых автобусов новыми, экологически чистыми автобусами. ”Благодаря этому наш автобусный парк станет современней и дружелюбней к пользователям общественного транспорта. Учитывая нужды людей с особыми потребностями, новые автобусы с низкой посадкой, для удобства и безопасности пассажиров”, — объяснил Бородич.

Он добавил также, что в ближайшие годы планируется приобрести в общей сложности 350 газовых автобусов, что позволит сократить средний возраст техники с 9,5 лет до 5 лет, а также значительно сократится экологический след. ”Таллинн движется в сторону зеленой столицы, благодаря переходу на экотранспорт и сокращению выбросов углекислого газа. Когда все автобусы выйдут на линию, мы сможем сократить выбросы CO2 в атмосферу на 25 тысяч тонн в год, что соизмеримо годовому выбросу углекислого газа 7000 легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Также важно и то, чтобы наши автобусы работали на местном биометане”, — отметил Бородич, добавив также, что помимо прочего новые автобусы позволят предприятию сэкономить порядка 5 миллионов евро в год.

По словам вице-мэра Таллинна, председателя совета TLT Андрея Новикова, развитие общественного транспорта крайне важно как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения комфорта пассажиров. ”Разумеется, в наших общих интересах, чтобы общественный транспорт был экологически чистым, комфортным и безопасным. Поэтому, согласно новому договору объемом в почти 30 млн евро, в Таллинн прибудут 50 обычных автобусов и 50 гармошек, вместимостью 80 и 150 пассажиров соответственно. В следующие годы мы хотим заменить 70% автобусного парка, оставив наряду с газовыми автобусами лишь транспорт, отвечающий экостандарту Евро6. Таким образом, к 2025 году мы хотим отказаться от дизельных автобусов, а в более длительной перспективе город хочет идти в ногу со временем и к 2035 году перейти на электрический общественный транспорт.” — сказал Новиков.