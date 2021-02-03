Таллинн приобретает контрольный пакет акций Tallinna Vesi

Таллиннская городская управа одобрила сегодня договор, согласно которому город Таллинн и энергетический концерн Utilitas на равных основаниях приобретают долю участия у нынешнего крупного акционера АО Tallinna Vesi — United Utilities Tallinn B.V — по цене 14,20 евро за акцию. В результате этой сделки город Таллинн станет мажоритарным акционером АО Tallinna Vesi с долей в 52,35 процентов, а участие ООО Utilitas составит 17,65 процента. Общий объем сделки — 100,3 миллиона евро.
По словам мэра Михаила Кылварта, восстановление стратегической позиции города в предприятии, оказывающем жизненно важные услуги, невозможно переоценить. ”Речь идет о разумной, с точки зрения Таллинна, финансовой инвестиции, которая обеспечит долгосрочный гарантированный доход и дополнительную прибыль. В то же время для нас было важно привлечь стратегического партнера, обладающего опытом управления предприятием, действующим на жестко регулируемом рынке. Это призвано поспособствовать развитию компании, а также соответствует ожиданиям акционеров, поскольку мы желали бы сохранить Tallinna Vesi статус биржевого предприятия. В предстоящие годы планируется увеличить инвестиции в его инфраструктуру. Важной задачей для нас является и снижение экологического влияния коммунального обслуживания в Таллинне. Мы благодарим долгосрочного партнера — United Utilities — за вклад в развитие и работу компании”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Сделка по приобретению акций АО Tallinna Vesi должна получить одобрение Таллиннского городского собрания, для чего Таллиннская городская управа подготовила проект соответствующего решения. Таллиннская городская управа представит законопроект данного решения для внесения в повестку дня заседания Таллиннского городского собрания, которое состоится 11 февраля 2021 года.
Для завершения сделки по приобретению 35,3-процентной доли участия United Utilities необходимо заручиться разрешением на поглощение от Департамента конкуренции. В случае выполнения всех условий, поглощение будет завершено предположительно в марте 2021 года. Исходя из изменения контрольного участия в предприятии, у города Таллинна и Utilitas возникнет обязательство представить акционерам АО Tallinna Vesi совместное предложение о приобретении акций, которое может быть отправлено после фактического приобретения доли United Utilities Tallinn B.V и одобрения Финансовой инспекции, необходимого для проведения публичной оферты. Предложение о приобретении акций и условия публичной оферты будут опубликованы отдельно, после согласования с Финансовой инспекцией.
”Благодаря многолетнему опыту в секторе коммунального обслуживания мы сумеем, в сотрудничестве с городом, обеспечить таллиннцам по-прежнему высокое качество услуги водоснабжения. Наличие профессиональной опытной команды АО Tallinna Vesi позволяет нам рассчитывать на синергию и разноплановое развитие отраслей водоснабжения и энергетики. Это не только повысит эффективность в обеих сферах, но и позволит городу приблизиться к достижению целей по углеродной нейтральности, — сказал руководитель концерна Utilitas Прийт Койт. — Поставщики инфраструктурных услуг играют большую роль в снижении углеродного следа города, а синхронизация развития отраслей и позитивное совместное влияние безусловно будут этому способствовать”.
Совет АО Tallinna Vesi по-прежнему будет состоять из восьми представителей. Четыре места в совете будут закреплены за городом Таллинном, три — за Utilitas и два места займут независимые представители. У города Таллинна и Utilitas за плечами опыт более чем двадцатилетнего сотрудничества в сфере теплофикации. Мажоритарный владелец Utilitas — First Sentier Investors — имеет обширный международный опыт управления инфраструктурными предприятиями, в том числе и сферы водоснабжения, будучи, в числе прочего, инвестором одной из крупнейших в Великобритании компаний водоснабжения — Anglian Water, а также водно-энергетического концерна MVV Energie в Германии.
Представитель United Utilities, председатель правления АО Tallinna Vesi Саймон Гардинер отметил, что United Utilities благодарен городу Таллинну за доверие и возможность более 20 лет оставаться партнером города в области водоснабжения. ”Мы всегда стремились оправдать доверие столицы и горожан, постоянно работая над улучшением предлагаемых таллиннцам услуг, и надеюсь, что мы в этом преуспели. Хотелось бы выразить исключительную благодарность нашим сотрудникам, чьи умения и вклад сделали возможными наши высокие достижения. От всего сердца благодарю работников и членов правления Tallinna Vesi, чьи достижения нельзя не отметить. Желаем городу и Utilitas сил в дальнейшем, не сомневаясь при этом, что Tallinna Vesi останется успешным предприятием”.
Консультантом города Таллинна и Utilitas по финансовым вопросам при подготовке и заключении сделки выступила фирма Superia, по юридическим вопросам консультировали адвокатское бюро Triniti, а Utilitas дополнительно консультировало также адвокатское бюро COBALT.
Консультантом United Utilities по финансовым вопросам выступила фирма EY, по юридическим вопросам консультировали Slaughter and May и адвокатское бюро Ellex.
Utilitas — это крупнейшее в Эстонии теплофикационное предприятие и производитель возобновляемой энергии. Предприятие обслуживает 550 км теплотрасс и снабжает теплом 174 000 домохозяйств в восьми городах Эстонии — Таллинне, Маарду, Кейла, Рапла, Хаапсалу, Кярдла, Йыгева и Валга. В 2020 году Utilitas произвел 1,7 тераватт-часа теплоэнергии и 394 гигаватт-часа электроэнергии. Консолидированная выручка Utilitas составила в 2020 году 127 миллионов евро, объем активов достиг 386 миллионов евро. Владельцем предприятия является European Diversified Infrastructure Fund II (85%), средствами которого управляют предприятия членов правления First Sentier Investors и OÜ Utilitas (15%).
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