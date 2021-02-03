Таллинн приобретает контрольный пакет акций Tallinna Vesi

По словам мэра Михаила Кылварта, восстановление стратегической позиции города в предприятии, оказывающем жизненно важные услуги, невозможно переоценить. ”Речь идет о разумной, с точки зрения Таллинна, финансовой инвестиции, которая обеспечит долгосрочный гарантированный доход и дополнительную прибыль. В то же время для нас было важно привлечь стратегического партнера, обладающего опытом управления предприятием, действующим на жестко регулируемом рынке. Это призвано поспособствовать развитию компании, а также соответствует ожиданиям акционеров, поскольку мы желали бы сохранить Tallinna Vesi статус биржевого предприятия. В предстоящие годы планируется увеличить инвестиции в его инфраструктуру. Важной задачей для нас является и снижение экологического влияния коммунального обслуживания в Таллинне. Мы благодарим долгосрочного партнера — United Utilities — за вклад в развитие и работу компании”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Сделка по приобретению акций АО Tallinna Vesi должна получить одобрение Таллиннского городского собрания, для чего Таллиннская городская управа подготовила проект соответствующего решения. Таллиннская городская управа представит законопроект данного решения для внесения в повестку дня заседания Таллиннского городского собрания, которое состоится 11 февраля 2021 года.

Для завершения сделки по приобретению 35,3-процентной доли участия United Utilities необходимо заручиться разрешением на поглощение от Департамента конкуренции. В случае выполнения всех условий, поглощение будет завершено предположительно в марте 2021 года. Исходя из изменения контрольного участия в предприятии, у города Таллинна и Utilitas возникнет обязательство представить акционерам АО Tallinna Vesi совместное предложение о приобретении акций, которое может быть отправлено после фактического приобретения доли United Utilities Tallinn B.V и одобрения Финансовой инспекции, необходимого для проведения публичной оферты. Предложение о приобретении акций и условия публичной оферты будут опубликованы отдельно, после согласования с Финансовой инспекцией.