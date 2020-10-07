Таллинн примет дополнительный бюджет объемом 53 млн евро. Куда пойдут деньги?

По словам мэра Михаила Кылварта, несмотря на особое положение и обусловленную этим сложную экономическую ситуацию город хорошо справился.

«Стабильность и уверенная финансовая позиция города в докризисный период стали хорошей базой для того, чтобы выстоять в условиях экономического спада – при этом непрерывно обеспечивая горожан необходимыми услугами и применяя дополнительные социальные меры, - пояснил Кылварт. – С помощью новых мер мы прежде всего намерены поддержать горожан и семьи, которые в результате особого положения оказались в затруднительной финансовой ситуации. С сентября малообеспеченные семьи и родители детей с особыми образовательными потребностями в полном объеме освобождены от платы за место в детском саду. Наряду с этим город оплачивает расходы на питание и обучение детей с особыми образовательными потребностями, посещающих частные детские сады или пользующихся услугой учреждений по присмотру за детьми. Помимо прочего мы применили новые меры социальной поддержки в отношении семей, потерявших жилье из-за экономических сложностей».

В дополнительном бюджете также отражен и инвестиционный резерв за счет экстренных государственных пособий, предназначенных для инвестиций. В соответствии с решением Таллиннского горсобрания утвержден первоначальный список поддерживаемых из государственного бюджета инвестиционных проектов, в котором в общей сложности перечислено 155 объектов.

«Наш список несколько больше, чем утвержденный государством для Таллинна предельный объем инвестиционной помощи – 17,38 млн евро, но мы планируем все перечисленные в списке объекты привести в порядок в ближайшие годы», - пояснил Кылварт. – Нашим приоритетом остаются инвестиции в область образования, поэтому более половины инвестиций, предусмотренных из средств пособий, направлены именно в образование. Запланированы строительные работы во многих образовательных учреждениях, в том числе в школах, которые были капитально отремонтированы 20 лет назад. Также планируем привести в порядок уличные территории детских садов, их освещение, реконструировать игровые площадки и внутриквартальные дороги».