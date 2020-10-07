Таллинн примет дополнительный бюджет объемом 53 млн евро. Куда пойдут деньги?

Дополнительный бюджет увеличивает доходы города на 18,42 млн евро, доходы городской кассы уменьшатся на 6,5 млн евро, а собственные доходы городских учреждений – на 8 млн евро. В то же время, пособия из государственного бюджета и объем зарубежного финансирования увеличатся на 32,93 млн евро.
В результате заложенных в дополнительном бюджете изменений расходы увеличатся на 8,7 млн евро – главным образом средства пойдут на здравоохранение, городской транспорт, а также дороги и улицы.
Для смягчения влияния особого положения на сферу образования - покрытия применяемых городом дополнительных льгот на оплату обучения в детских садах - в дополнительном бюджете предусмотрено 400 000 евро. Предназначенное для частных детских садов пособие вырастет на 213 943 евро ввиду роста числа детей, посещающих частные детские сады; на 80 897 евро увеличатся расходы, связанные с компенсацией платы за место в частном детском саду во время действия режима особого положения.
Дополнительным бюджетом предусмотрены средства на повышение минимальных ставок оплаты труда директоров муниципальных детских садов, школ по интересам, Таллиннского учебно-консультативного центра, а также Таллиннского дома учителя в пределах 5% с 1 октября включительно. Минимальную заработную плату учителей и помощников учителей детских садов подняли 1 сентября.
В сфере социального обеспечения на выплату возмещений, связанных с оказанием услуги по присмотру за детьми, до конца года предусмотрено 332 846 евро - в связи с примененной в течение трех месяцев из-за режима чрезвычайного положения повышенной ставкой возмещения стоимости услуги присмотра за ребенком, а также расширением с 1 сентября 2020 года возможностей применения пособия, позволяющим покрывать расходы на питание ребенка, пользующегося услугой по присмотру за детьми – по числу дней, в которые он пользовался услугой.
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