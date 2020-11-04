Таллинн повышает зарплаты руководителям детских садов и школ по интересам

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что нынешнее сложное время ставит перед директорами учебных заведений серьезные вызовы.

”Учебный процесс пришлось снова реорганизовать с учетом коронавирусной угрозы и каждый день может принести с собой очередные изменения, — сказал вице-мэр. — Однако осмелюсь заметить, что во время кризисной ситуации наши образовательные учреждения хорошо управлялись. Поэтому сейчас мне особенно приятно сообщить о повышении зарплат”.

О минимальной ставке оплаты труда работников подведомственных Департаменту образования учреждений договорились на встрече в январе вице-мэр, представитель Объединения столичных руководителей школ, представитель Объединения руководителей таллиннских дошкольных учреждений, представитель руководителей городских школ по интересам, а также председатель Таллиннского профсоюза работников образования.

Вице-мэр пояснил, что зарплаты работников образования ежегодно пересматриваются.

”Мы считаем важным то, чтобы вклад педагогов оценивался не только признанием и добрыми словами, но и материально, — сказал Вадим Белобровцев. — С 1 сентября вновь повысилась зарплата учителей детских садов и их помощников, а также учителей школ по интересам. С принятием дополнительного бюджета предусмотрели средства и для 5-процентного повышения зарплат директоров учреждений”.

С 1 октября зарплата директоров детских дошкольных учреждений в зависимости от числа групп будет следующей: от одной до трех групп — 1735 евро, 4-10 групп — 1955 евро, 11 и более групп — 2100 евро. Действовавшие до сих пор ставки составляли 1650, 1860 и 2000 евро в месяц соответственно.

Минимальная ставка зарплаты директора школы по интересам, в зависимости от количества учеников, следующая: до 900 учеников — 1945 евро, от 901 до 1400 учеников — 2100 евро, и если учеников более 1400 — 2480 евро. До этого руководители школ по интересам получали ежемесячно 1850, 2000 и 2360 евро соответственно.

Также повысятся зарплаты директоров Таллиннского дома учителя и Таллиннского учебно-консультативного центра.