Таллинн поможет партнерам и предпринимателям

Пакет помощи предпринимателям состоит как из быстрой оплаты счетов со стороны города, так и отмены санкций, если из-за чрезвычайной ситуации возникли проблемы с доставкой или выполнением заказов, а также продления сроков на разумное время. В случае долгосрочных договоров, при возможности применяются более частые периоды оплаты.
Существенной мерой также стали и налоговые льготы — а именно 50-процентное сокращение налога на рекламу, поскольку рынок наружной рекламы сейчас практически замер. Договоры, передающие стены строений в пользование для экспонирования рекламы и сообщений, освобождаются от оплаты аренды в объеме 100%.
Не менее важно и снижение для договорных партнеров города стоимости аренды и платы за использование в зависимости от области деятельности предприятия, и того, в каком объеме чрезвычайное положение действует на его экономическую деятельность. Например, городские арендаторы полностью освобождаются от уплаты аренды, за исключением тех, кто использует городские площади как бюро — им арендная плата снижена на 20%. В отношении определенных договоров ситуация может решаться в индивидуальном порядке. Также принято решение, что все арендаторы, входящие в сферу администрирования Таллинских рынков (Tallinna Turud) освобождаются от уплаты арендной платы в объеме 100%.
В объеме уже выплаченных сумм город будет компенсировать необратимые расходы, возникшие при организации не состоявшихся в итоге конференций, культурных и спортивных мероприятий. Решение касается организаторов предприятий, которые предоставили городу ходатайства о поддержке недоходной деятельности, получили пособие, но из-за сложившейся ситуации были вынуждены отложить, или отменить мероприятие.
Срок действия этих мер запланирован как от трех месяцев, так и до конца года, в зависимости от вида помощи. Это уменьшит доходы города, и с учетом этого городское правительство готовит дополнительный бюджет.
В 2019 году город совершил разные сделки с почти 16 000 предприятий.
Информацию обо всех мерах по предотвращению распространения коронавируса, принятых Таллинном, можно найти ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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