Таллинн поможет партнерам и предпринимателям

Комплекс мер поддержки, который может обойтись городской казне в сумму до 4 млн евро, предназначен для быстрого реагирования, чтобы смягчить первое негативное влияние чрезвычайной ситуации; при необходимости будут применены и дополнительные меры. Представленный комплекс рассчитан прежде всего для тех предпринимателей, у которых договорные отношения с городом.

”Нынешние меры направлены для переживания первого шока, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Стоит помнить о том, что пакет мер хоть и предназначен только предпринимателям, но его косвенное влияние намного шире. Мы учли то, что с применением этого комплекса собственный доход города уменьшится, но знаем, что, помогая предпринимателям, поддерживаем также сохранение рабочих мест, это единственно возможный путь”.

Цель вспомогательных мер — уменьшить нагрузку на предпринимателей и оставить им как можно больше денежных средств для того, чтобы они смогли пережить кризис по возможности безболезненно, не закрываясь и не увольняя людей.

”В нынешней ситуации бизнесменам в помощь каждый евро, который остается на руках, — сказал Айвар Рийсалу. — Еще раз подчеркну, что предпринимателей нужно поддерживать, потому что, если у них дела пойдут необратимо плохо, исчезнут рабочие места и пострадает качество жизни многих горожан”.