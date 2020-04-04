04.04.2020, 12:08

Таллинн поможет партнерам и предпринимателям

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Это должно поспособствовать сохранению рабочих мест
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raha
Foto: Andres Putting

Одобренные в минувшую среду, 1 апреля, городским правительством меры поддержки сферы предпринимательства поддержат государственную экономику. Пакет мер также косвенно поддерживает сохранение рабочих мест и обычного уровня жизни многих горожан, сообщает пресс-служба Таллинна.

Комплекс мер поддержки, который может обойтись городской казне в сумму до 4 млн евро, предназначен для быстрого реагирования, чтобы смягчить первое негативное влияние чрезвычайной ситуации; при необходимости будут применены и дополнительные меры. Представленный комплекс рассчитан прежде всего для тех предпринимателей, у которых договорные отношения с городом.

”Нынешние меры направлены для переживания первого шока, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Стоит помнить о том, что пакет мер хоть и предназначен только предпринимателям, но его косвенное влияние намного шире. Мы учли то, что с применением этого комплекса собственный доход города уменьшится, но знаем, что, помогая предпринимателям, поддерживаем также сохранение рабочих мест, это единственно возможный путь”.

Цель вспомогательных мер — уменьшить нагрузку на предпринимателей и оставить им как можно больше денежных средств для того, чтобы они смогли пережить кризис по возможности безболезненно, не закрываясь и не увольняя людей.

”В нынешней ситуации бизнесменам в помощь каждый евро, который остается на руках, — сказал Айвар Рийсалу. — Еще раз подчеркну, что предпринимателей нужно поддерживать, потому что, если у них дела пойдут необратимо плохо, исчезнут рабочие места и пострадает качество жизни многих горожан”.

Пакет помощи предпринимателям состоит как из быстрой оплаты счетов со стороны города, так и отмены санкций, если из-за чрезвычайной ситуации возникли проблемы с доставкой или выполнением заказов, а также продления сроков на разумное время. В случае долгосрочных договоров, при возможности применяются более частые периоды оплаты.

Существенной мерой также стали и налоговые льготы — а именно 50-процентное сокращение налога на рекламу, поскольку рынок наружной рекламы сейчас практически замер. Договоры, передающие стены строений в пользование для экспонирования рекламы и сообщений, освобождаются от оплаты аренды в объеме 100%.

Не менее важно и снижение для договорных партнеров города стоимости аренды и платы за использование в зависимости от области деятельности предприятия, и того, в каком объеме чрезвычайное положение действует на его экономическую деятельность. Например, городские арендаторы полностью освобождаются от уплаты аренды, за исключением тех, кто использует городские площади как бюро — им арендная плата снижена на 20%. В отношении определенных договоров ситуация может решаться в индивидуальном порядке. Также принято решение, что все арендаторы, входящие в сферу администрирования Таллинских рынков (Tallinna Turud) освобождаются от уплаты арендной платы в объеме 100%.

В объеме уже выплаченных сумм город будет компенсировать необратимые расходы, возникшие при организации не состоявшихся в итоге конференций, культурных и спортивных мероприятий. Решение касается организаторов предприятий, которые предоставили городу ходатайства о поддержке недоходной деятельности, получили пособие, но из-за сложившейся ситуации были вынуждены отложить, или отменить мероприятие.

Срок действия этих мер запланирован как от трех месяцев, так и до конца года, в зависимости от вида помощи. Это уменьшит доходы города, и с учетом этого городское правительство готовит дополнительный бюджет.

В 2019 году город совершил разные сделки с почти 16 000 предприятий.

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