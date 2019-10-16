Таллинн получил за 9 месяцев полмиллиарда евро

За девять месяцев 2019 года в городскую кассу столицы поступили в общей сложности 578,7 миллиона евро, что без учета финансовой деятельности составляет 77,7% намеченных на год поступлений.

Налоговые поступления составили 371,6 миллиона евро (75,8% намеченного на год), в том числе поступления от подоходного налога с физического лица — 348 миллионов евро (77% годового объема), земельного налога — 13,9 миллиона евро (53,3%) и местных налогов — 9,8 миллиона евро (77,8% годового объема).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу за девять месяцев 65,9 миллиона евро (77,4% намеченного на год). Прочие доходы составили 1 528 000 евро (75,9% ), от государства и из иностранных источников поступили субсидии в размере 131,3 миллиона евро (85,4% запланированного на год). Инвестиционная деятельность принесла городу 8,3 миллиона евро, что составляет 64,5% годового объема.

Выплат город произвел на сумму 531,8 миллиона евро, что составляет 73,5% запланированного на год. Выплаты на административную деятельность были равны 453,5 миллиона евро (72,1% годового объема), выплаты на инвестиционную деятельность — 66,4 миллиона евро (47,9%), выплаты по финансовой деятельности в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 11,9 миллиона евро.

Остаток свободных средств на конец сентября составил 100,3 миллиона евро. .