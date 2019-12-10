Таллинн покупает новые автобусы на 27 млн евро

Первые новые и экологичные автобусы, работающие на газе, поступят в Таллинн и начнут обслуживать пассажиров летом 2020 года. С приобретением всех новых автобусов средний возраст автопарка предприятия снизится на несколько лет.

”Самой крупной за всю историю предприятия поставкой на приобретение автобусов мы заменим самые устаревшие машины, благодаря чему автобусный парк станет ощутимо удобнее для пассажиров, а для нас, как перевозчика — существенно эффективнее”, — пояснил председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич. ”Благодаря новым автобусам только за счет 100 первых машин мы сэкономим на топливе и обслуживании около 1,5 миллионов евро в год”.

Согласно обновленной стратегии предприятия, все устаревшие дизельные автобусы будут заменены газовыми автобусами. ”Мы работает во имя того, чтобы к 2025 году по улицам Таллинна больше не ездили дизельные автобусы — и это вклад не только в дальнейшее развитие общественного транспорта, но и в более чистую городскую среду”, — пояснил Бородич. ”Если говорить о влиянии новых автобусов, договор о приобретении которых мы подпишем сегодня, то это для окружающей среды это идентично тому, чтобы мы уберем с улиц Таллинна примерно пару тысяч автомобилей”, — сказал Бородич.