Таллинн планирует запустить внутригородские поезда и создать пять новых трамвайных линий

В стратегии развития города предложено два челночных направления для пассажирских поездов. Первое соединит два крупных развивающихся района - Юлемисте и Копли, а второе - Балтийский вокзал с Лаагри. Для пересадок будут созданы транспортно-пересадочные узлы, самые большие из которых будут находиться в Кристийне, Тонди и Ярве.

В стратегии развития поставлена цель, согласно которой в 2035 году расстояние от большинства домов и рабочих мест до автобусной, трамвайной или железнодорожной остановки не должно превышать 400 метров.

В стратегии развития выделяется пять новых трамвайных линий: по бульвару Рявала (соединит Тартуское и Пярнуское шоссе); линия Юлемисте-Ванасадама; линия до планируемой в Ласнамяэ супербольницы (от центра до Нарвского шоссе и Раху теэ); линия Пельгуранна (от центра до Пельгулинна и Штромки) и линия до поселка Пеэтри в волости Раэ.

В стратегии не указана очередность и сроки строительства новых линий.

Стратегия исходит из ранее заявленной городской позиции, что в 2035 году в Таллинне останется только общественный транспорт с электроприводом: трамваи, электрички и электробусы.