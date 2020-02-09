Tallinn never sleeps! Магазины, рестораны, тренажерные залы и даже библиотека и стоматолог. Ночью жизнь в столице бьет ключом

Легендарный круглосуточный магазин Westmani äri на Пярнуском шоссе был открыт в августе 1993 года. Шесть лет назад из-за ремонта трамвайных путей парковка здесь была запрещена, что привело к снижению оборота магазина на 35%. Однако cейчас дела у него идут неплохо. Ночные продажи составляют 40% от суточного оборота Westman, что указывает на высокий спрос. Здесь продается все: от продуктов до предметов быта.

После того как круглосуточные магазины открыла и Prisma, оборот Westman упал еще на 10-15%. ”Если раньше клиенты приезжали на такси к нам, то теперь этого нет”, — сокрушается бухгалтер Westman Малле Йыги.

По словам руководителя коммуникационной службы Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, их круглосуточными магазинами пользуются прежде всего люди, которые поздно заканчивают работать. Магазин Sikupilli также популярен у тех, кто прилетает ночными рейсами в расположенный неподалеку аэропорт.

Относительно недавно в столице стали доступны ночные тренировки. 24-7 Fitness предлагает услугу с весны 2017 года. По словам заведующего клубом Андруса Муруметса, людей, работающих по графику, или тех, чей рабочий день заканчивается ночью, очень много.

Круглосуточно открыт и спортивный клуб Gym!. По словам исполнительного директора Сийма Вилуметса, с полуночи до шести часов утра тренажерный зал посещает около 30 человек.