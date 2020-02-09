Tallinn never sleeps! Магазины, рестораны, тренажерные залы и даже библиотека и стоматолог. Ночью жизнь в столице бьет ключом

Если не брать в расчет автозаправки, которые и так открыты круглосуточно, ночью в Таллинне есть чем заняться, пишет Eesti Päevaleht. Например, поесть, отправиться на тренировку, купить цветы и даже сходить в библиотеку или к зубному.
Легендарный круглосуточный магазин Westmani äri на Пярнуском шоссе был открыт в августе 1993 года. Шесть лет назад из-за ремонта трамвайных путей парковка здесь была запрещена, что привело к снижению оборота магазина на 35%. Однако cейчас дела у него идут неплохо. Ночные продажи составляют 40% от суточного оборота Westman, что указывает на высокий спрос. Здесь продается все: от продуктов до предметов быта.
После того как круглосуточные магазины открыла и Prisma, оборот Westman упал еще на 10-15%. ”Если раньше клиенты приезжали на такси к нам, то теперь этого нет”, — сокрушается бухгалтер Westman Малле Йыги.
По словам руководителя коммуникационной службы Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, их круглосуточными магазинами пользуются прежде всего люди, которые поздно заканчивают работать. Магазин Sikupilli также популярен у тех, кто прилетает ночными рейсами в расположенный неподалеку аэропорт.
Относительно недавно в столице стали доступны ночные тренировки. 24-7 Fitness предлагает услугу с весны 2017 года. По словам заведующего клубом Андруса Муруметса, людей, работающих по графику, или тех, чей рабочий день заканчивается ночью, очень много.
Круглосуточно открыт и спортивный клуб Gym!. По словам исполнительного директора Сийма Вилуметса, с полуночи до шести часов утра тренажерный зал посещает около 30 человек.
На улице Виру в Старом городе можно круглосуточно купить цветы. А если вам кроме цветов нужно приобрести еще и стаканчик кофе, коробку конфет или подарок, то в вашем распоряжении легендарный цветочный магазин Kannike. ”Вчера около четырех часов ночи один мужчина купил для жены 41 розу. Ровно столько, сколько ей исполнилось лет. Когда она утром откроет глаза, то на столе уже будет ждать букет”, — рассказала продавец магазина Светлана. По ее словам, количество клиентов всегда разное. Иногда за ночь бывает по 30-40 посетителей. Такого, чтобы не пришло никого, не было никогда.
Круглосуточно открыты и автомойки самообслуживания. Например, Mündipesula. Исполнительный директор Евгений Симонов говорит, что ночью не очень много клиентов. Основная масса приходится все же на вечерний час пик.
Gekkon Service в свою очередь предлагает круглосуточную услугу шиномонтажа.
Что касается мест общественного питания, то круглосуточно работают легендарные бургерные Staap и Räägupesa, а также расположенная около автовокзала столовая Kodused Toidud и гриль-бар Arnelli в Лиллекюла. Некоторые места открыты до 4–5 часов утра, например, Loca, а на выходных — до 7.00 (Tommi Tavern).
Еду ночью можно заказать и на дом. Круглосуточно всю неделю пока работает только pizzakoju.ee, но и Bolt Food недавно внедрил услугу ночной доставки по пятницам и субботам. ”Запуск проекта прошел успешно. Клиентов достаточно, и интерес большой”, — отметил пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов.
Библиотека TalTech является единственной ночной библиотекой в городе. А вот попасть туда могут только работники и студенты университета.
Единственной клиникой, предлагающей круглосуточную стоматологическую помощь, является Denira kliinik. Однако для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предварительно позвонить по указанному номеру, и как это работает на практике, не совсем ясно.
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