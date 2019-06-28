Таллинн начинает сотрудничество с прокатом самокатов Citybee и Bolt

”Мы рады, что как Citybee и Bolt обратились к нам для того, чтобы запустить свои услуги в сотрудничестве с городом. Мы дадим им возможность размещать по утрам электрические самокаты и на городской земле, чтобы сделать аренду самокатов еще более удобной для горожан и гостей столицы. В перспективе электрические самокаты могут стать частью сети городского транспорта и помочь снизить автомобилизацию”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Аренда электрических самокатов будет происходить на площадках, расположенных в различных местах на городской земле с 6.00 до 00.00. К полуночи все самокаты будут убираться с площадок, чтобы появляться на них вновь утром.

В течение первого месяца максимально допустимая скорость самокатов будет 20 км/ч и если предоставление услуги будет проходить без перебоев и больших инцидентов, то скорость повысят до 25 км/ч.

”Первоначально мы отдадим городскую землю в аренду на четыре месяца. После окончания договора мы проанализируем обратную связь, полученную от предприятий и горожан, чтобы подумать над тем, как данная услуга могла бы развиваться в будущем. Напоминаю всем участникам дорожного движения, что за свою безопасность отвечают прежде всего они сами, и при использовании электрического самоката нужно также выбирать подходящую скорость, учитывать дорожное покрытие и считаться с другими участниками движения, прежде всего, пешеходами”, — добавил Свет.