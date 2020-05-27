Таллинн хочет ввести лицензирование лиц, сдающих квартиры в краткосрочную аренду

С соответствующим ходатайством, предусматривающим внесение поправок в Закон о туризме, к премьер-министру Юри Ратасу и министру экономики и коммуникаций Таави Аасу обратился их коллега по Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт, пишет RusERR.
По его словам, в интересах безопасности горожан, если оказывать в квартирах услуги по размещению могли бы только те частные или юридические лица, которым местное самоуправление предоставило бы соответствующее право.
Для получения такой лицензии следует соответствовать ряду требований: например, если в аренду сдается квартира в многоквартирном доме, то предварительно следует заручиться согласием 2/3 членов квартирного товарищества. Также квартира должна соответствовать требованиям по охране здоровья и пожарной безопасности.
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