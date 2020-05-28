Таллинн хочет видеть в центре города более дешевые квартиры для уменьшения сегрегации

Согласно опубликованному в 2019 году общеевропейскому исследованию, темпы сегрегации в Таллинне остаются самыми высокими среди европейских столиц, а зоной риска является центральный район Таллинна, в котором людям с более низкими доходами все сложнее иметь жилье, пишет RusERR.

В исходном задании на общую планировку центра Таллинна поставлена задача определить принципы формирования городского пространства, которые смягчат этот процесс, повысят доступность более дешевого жилья и будут способствовать социальной интеграции.

"На примере других стран можно отметить, что сегрегацию помогает смягчить, в частности, распределение в городской среде сдаваемого в аренду по более низким ценам жилья или же планирование жилья различных ценовых категорий в новой жилой застройке", — отмечается в документе, составленном Департаментом городского планирования Таллинна.

Задача планировки — найти в центре города микрорайоны с риском сегрегации, зарезервировать землю под планирование более дешевой жилой застройки или общественные функции, а также составить рекомендации, как в ходе планирования находить смягчающие сегрегацию меры совместно с застройщиками.