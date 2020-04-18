Tallink возмутило предложения по кредиту от LHV: банк мог бы получить возможность контроля над фирмой(8)
В четверг вечером глава Tallink Пааво Ныгене назвал предложение по кредиту от LHV «хищническим» и охарактеризовал его как «нахальную попытку получить доступ к активам акционеров, воспользовавшись положением компании», пишет dv.ee.
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