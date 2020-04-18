18.04.2020, 12:03

Tallink возмутило предложения по кредиту от LHV: банк мог бы получить возможность контроля над фирмой

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Linnas 25.03.2020
Linnas 25.03.2020Foto: Andres Putting

В четверг вечером глава Tallink Пааво Ныгене назвал предложение по кредиту от LHV «хищническим» и охарактеризовал его как «нахальную попытку получить доступ к активам акционеров, воспользовавшись положением компании», пишет dv.ee.

В LHV, со своей стороны, заявили, что в предложении, сделанном Tallink, нет ничего необычного и оно типично для кризисной ситуации.

В субботу Tallink решил нарушить конфиденциальность в отношении предложения, поскольку банк первым начал раскрывать детали и делал это, по оценке Tallink, «частично и местами фактологически некорректно» и «не все факты были представлены корректно».

Tallink утверждает, что кредиторы хотят иметь право вето при решении определенных вопросов в совете концерна.

Читайте подробнее о деталях предложения на dv.ee.

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