Tallink возмутило предложения по кредиту от LHV: банк мог бы получить возможность контроля над фирмой

В LHV, со своей стороны, заявили, что в предложении, сделанном Tallink, нет ничего необычного и оно типично для кризисной ситуации.

В субботу Tallink решил нарушить конфиденциальность в отношении предложения, поскольку банк первым начал раскрывать детали и делал это, по оценке Tallink, «частично и местами фактологически некорректно» и «не все факты были представлены корректно».

Tallink утверждает, что кредиторы хотят иметь право вето при решении определенных вопросов в совете концерна.

Читайте подробнее о деталях предложения на dv.ee.