Tallink вновь объявила о массовых сокращениях

В связи с ремонтом и изменившейся из-за коронавируса ситуации в туристическом секторе дочернее предприятие Tallink Grupp Tallink Hotels приступило с дополнительным сокращением штата. В результате реорганизации вдобавок к уже сокращенным в апреле сотрудникам будет сокращено еще около 60 работников эстонских отелей.

Член правления Tallink Hotels Аве Свартс сказала, что любые подобные решения даются с трудом, но для обеспечения дальнейшей дееспособности концерна такой шаг был необходим.

На настоящий момент Tallink City по-прежнему закрыт, и откроют ли это летом, будет зависеть от ситуации на рынке.