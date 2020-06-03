Tallink вновь объявила о массовых сокращениях
1 сентября Tallink Grupp начинает капитальный ремонт расположенного в центре Таллинна отеля Tallink City. Работы продлятся до конца мая 2021 года.
1 сентября Tallink Grupp начинает капитальный ремонт расположенного в центре Таллинна отеля Tallink City. Работы продлятся до конца мая 2021 года.
В связи с ремонтом и изменившейся из-за коронавируса ситуации в туристическом секторе дочернее предприятие Tallink Grupp Tallink Hotels приступило с дополнительным сокращением штата. В результате реорганизации вдобавок к уже сокращенным в апреле сотрудникам будет сокращено еще около 60 работников эстонских отелей.
Член правления Tallink Hotels Аве Свартс сказала, что любые подобные решения даются с трудом, но для обеспечения дальнейшей дееспособности концерна такой шаг был необходим.
На настоящий момент Tallink City по-прежнему закрыт, и откроют ли это летом, будет зависеть от ситуации на рынке.
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