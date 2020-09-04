Tallink уже подал извещения о сокращении более 1500 человек, основная часть — работники судов

В среду стало известно о планах Tallink сократить ввиду обусловленных коронакризисом проблем с перевозками до 2500 работников. За два дня входящие в концерн предприятия уже известили Кассу по безработице о сокращении 1550 человек.
В среду в Кассу по безработице поступили извещения о сокращении 225 работников TLG Hotell, 100 сотрудников непосредственно Tallink Grupp и 75 человек в Tallink Duty Free.
Самое крупное сокращение — у персонала теплоходов
За вчерашний день (четверг) от Tallink поступило еще два извещения: HT Laevateenindus сокращает 150 работников и Hansaliin — 1000. Последняя фирма — дочернее предприятие Tallink Grupp, которое занимается обслуживающим персоналом на судах. По состоянию на 30 июля компания предоставляла работу 1851 человеку.
"По всем извещениям сокращения запланированы на середину декабря", — сказал сотрудник отдела коммуникаций Кассы по безработице Лаури Коол.
Вопросы от сокращаемых работников принимают по электронной почте koondamine@tootukassa.ee. Касса по безработице готова предоставить сокращаемым информацию о предстоящих мероприятиях, возможностях трудоустройства и т.п. "Не стоит ждать того дня, когда ты окажешься за дверьми", — отмечает Коол.
Стоит отметить, что многие из перечисленных выше предприятий Tallink получали от Кассы по безработице в апреле, мае и июне компенсации по зарплате. Всего входящим в концерн фирмам было выплачено почти 11 млн евро.
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