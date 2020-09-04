Tallink уже подал извещения о сокращении более 1500 человек, основная часть — работники судов

В среду стало известно о планах Tallink сократить ввиду обусловленных коронакризисом проблем с перевозками до 2500 работников. За два дня входящие в концерн предприятия уже известили Кассу по безработице о сокращении 1550 человек.

В среду в Кассу по безработице поступили извещения о сокращении 225 работников TLG Hotell, 100 сотрудников непосредственно Tallink Grupp и 75 человек в Tallink Duty Free.

Самое крупное сокращение — у персонала теплоходов

За вчерашний день (четверг) от Tallink поступило еще два извещения: HT Laevateenindus сокращает 150 работников и Hansaliin — 1000. Последняя фирма — дочернее предприятие Tallink Grupp, которое занимается обслуживающим персоналом на судах. По состоянию на 30 июля компания предоставляла работу 1851 человеку.

"По всем извещениям сокращения запланированы на середину декабря", — сказал сотрудник отдела коммуникаций Кассы по безработице Лаури Коол.

Вопросы от сокращаемых работников принимают по электронной почте koondamine@tootukassa.ee. Касса по безработице готова предоставить сокращаемым информацию о предстоящих мероприятиях, возможностях трудоустройства и т.п. "Не стоит ждать того дня, когда ты окажешься за дверьми", — отмечает Коол.

Стоит отметить, что многие из перечисленных выше предприятий Tallink получали от Кассы по безработице в апреле, мае и июне компенсации по зарплате. Всего входящим в концерн фирмам было выплачено почти 11 млн евро.