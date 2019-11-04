Tallink: туннель Таллинн-Хельсинки построят не раньше 2050 года

”Это будет конкуренция железнодорожного и паромного сообщений, потому что прямо через это туннель все равно проехать будет нельзя, что-то должно будет перевозить людей, — сказал он. — Так что в отношении этого поезда мы все равно останемся очень конкурентоспособными, ведь мы так же предлагаем возможность очень быстро преодолеть это расстояние плюс насладиться свежим морским воздухом”.

Хансшмидт добавил, что сейчас линия Таллинн-Хельсинки способна конкурировать и с авиаперевозчиками, поскольку рейс Tallink быстрее и лучше.

Финский предприниматель Петер Вестербака планирует запустить строительство в 2024 году с привлечением китайского инвестора.