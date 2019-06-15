Tallink Takso увеличит свой зеленый автопарк на 20%

По словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, Toyota и Tallink разделяют стремление к бережному отношению к окружающей среде и безопасности. ”Tallink Takso — это хороший пример предприятия, которое прислушивается к предложениям своих водителей об обновлении автопарка и желает сделать сверх ожиданий клиентов по части услуги таксоизвоза”, — говорит Ныммик. Он также приводит в пример инвестиции Tallink в дополнительное оборудование в те времена, когда система Toyota Safety Sense еще не входила в стандартное оснащение автомобилей. Начиная с 2014 года Amserv продал Tallink 210 хорошо оснащенных автомобилей Toyota.

Усилия Tallink по повышению качества услуги таксоизвоза подтверждает и Тыруке. ”Наша стратегия заключается в обновлении автопарка каждые два года, сегодня средний возраст автомобилей — 12 месяцев. Плюс к этому у нас действуют для водителей такси требования по части профессиональных навыков, а также вежливости, корректного вида и умения общаться. И, учитывая нынешний сектор таксоизвоза и каршеринга, по части этих стандартов мы говорим скорее об исключении, чем о правиле”, — говорит Тыруке.

И традиционная услуга такси двигается в направлении технологических обновлений. В прошлом году Tallink разработал через свой центр заказов специальный алгоритм ближайшего автомобиля, который при заказе учитывает физическую удаленность клиента. ”Это обновление значительно улучшило доступность автомобилей и увеличило показатель эффективных километров, что, в свою очередь, принесло и положительное влияние на окружающую среду”, — говорит Тыруке, по словам которого Tallink продолжит сосредотачиваться на уменьшении порожнего проезда и улучшении доступности такси. Также в 2019 году Tallink планирует развивать и популяризировать свои электронные каналы для заказа.

Tallink Takso — это предприятие, предлагающее транспортные услуги в Таллинне и работающее с 2007 года. Все автомобили Tallink Takso — а их более 200 — являются новыми, с автоматическими коробками и кожаными салонами, а также оснащены современным оборудованием безопасности. Takso24 — принадлежащий группе Tallink Takso сервис, который объединяет качество услуг Tallink Takso и ожидание клиентов по части выгодной цены.

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.