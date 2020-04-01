Tallink сократит в гостиничном бизнесе 130 человек. Обещают, что моряков сокращения не коснутся

В связи с сокращением работу потеряют 130 сотрудников TLG Hotellid в Эстонии и Латвии.

Руководство концерна также скептически оценивает сохранения рабочих мест на ближайшие 6-12 месяцев в береговых подразделениях, поэтому стоит ждать отдельных сокращений и в других предприятиях и отделах, где потребность в трудовых ресурсах в изменившейся ситуации заметно снизилась.

Из гостиниц Tallink на сегодняшний день в ограниченном объеме работает только отель Tallink Express, и, по оценке руководства, восстановления гостиничного сектора после кризиса потребует год или полтора. Поэтому необходимости в прежней численности персонала в этот период нет.

"По состоянию на сегодняшний день мы решили сократить по всему концерну Tallink Grupp рабочие места в тех сферах, где наша деятельность заметно замедлилась или в настоящий момент полностью прекратилась. Часть сокращаемых рабочих мест сейчас вакантны, так что на самом деле сокращение работников не будет масштабным".

"Сокращение в данный момент не коснется крупнейшего сегмента работников — моряков. Но мы уже должны смотреть в будущее, и так как восстановление рынка потребует длительного времени, мы не можем продолжать работать тем же составом, как и до кризиса", — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

"Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы предложить сокращаемым возможность работать на других дочерних предприятиях концерна", — добавил Ныгене.

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