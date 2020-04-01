Tallink сократит в гостиничном бизнесе 130 человек. Обещают, что моряков сокращения не коснутся

В связи с сокращением работу потеряют 130 сотрудников TLG Hotellid в Эстонии и Латвии.
Руководство концерна также скептически оценивает сохранения рабочих мест на ближайшие 6-12 месяцев в береговых подразделениях, поэтому стоит ждать отдельных сокращений и в других предприятиях и отделах, где потребность в трудовых ресурсах в изменившейся ситуации заметно снизилась.
Из гостиниц Tallink на сегодняшний день в ограниченном объеме работает только отель Tallink Express, и, по оценке руководства, восстановления гостиничного сектора после кризиса потребует год или полтора. Поэтому необходимости в прежней численности персонала в этот период нет.
"По состоянию на сегодняшний день мы решили сократить по всему концерну Tallink Grupp рабочие места в тех сферах, где наша деятельность заметно замедлилась или в настоящий момент полностью прекратилась. Часть сокращаемых рабочих мест сейчас вакантны, так что на самом деле сокращение работников не будет масштабным".
"Сокращение в данный момент не коснется крупнейшего сегмента работников — моряков. Но мы уже должны смотреть в будущее, и так как восстановление рынка потребует длительного времени, мы не можем продолжать работать тем же составом, как и до кризиса", — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
"Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы предложить сокращаемым возможность работать на других дочерних предприятиях концерна", — добавил Ныгене.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию
Часть населения Грузии три месяца не будет платить за свет и газ
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Прикамье готовится к полной самоизоляции