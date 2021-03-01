Tallink подал на Таллиннский порт в суд, требуя справедливости и 15,4 млн евро
AS Tallink Grupp подал сегодня, 1 марта, в Харьюский уездный суд иск против AS Tallinna Sadam на сумму 15,4 млн евро.
AS Tallink Grupp подал сегодня, 1 марта, в Харьюский уездный суд иск против AS Tallinna Sadam на сумму 15,4 млн евро.
Судовладельческая компания Tallink требует от Таллиннского порта вернуть часть денег, излишне переплаченных в виде портовых сборов в Старом порту.
Согласно Закону о конкуренции, предприятию, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещено прямо или косвенно вводить или применять несправедливые расценки.
Представленное требование охватывает переплаченное свыше "справедливого" в 2017, 2018 и 2019 годах.
По мнению истца, Таллиннский порт установил в Старом порту для пассажирских судов несправедливо высокие портовые сборы, злоупотребляя своим доминирующим на рынке положением.
По мнению AS Tallinna Sadam иск со стороны Tallink о компенсации якобы несправедливых портовых сборов не обоснован. Таллиннский порт намерен бороться за экономическую устойчивость предприятия и интересы своих акционеров.
Вместе с тем Таллиннский порт заявил, что готов к поиску компромисса.
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