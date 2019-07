Tallink переходит на новое приложение для заказа такси

При заказе такси через Taxilink клиенту всегда направляется ближайший автомобиль. Благодаря этому клиент может быть уверен, что долго ждать не придется, а за передвижением автомобиля можно следить в реальном времени. Такси имеют право передвигаться по выделенным полосам для автобусов, что позволяет им не задерживаться в пробках. Пользователь также может заказать такси к определенному времени, чтобы успеть на встречу или важное мероприятие.

Раньше такси Tallink Takso и Takso 24 использовали приложение под названием Taxofon; теперь старое решение больше использоваться не будет, и все такси перейдут на приложение Taxilink.

Под торговыми марками Tallink Takso, Tallink Taksobuss и Takso24, принадлежащими AS Tallink Takso, работает более 200 автомобилей. Владельцами компании AS Tallink Takso являются AS Infortar и судоходная фирма AS Tallink Grupp.