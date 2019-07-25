Tallink переходит на новое приложение для заказа такси

В отличие от уже существующих приложений оно гарантирует клиенту определенную стоимость поездки и услуги легально действующего такси с плафоном, сообщается в пресс-релизе.

”Новая платформа, ориентированная на традиционные такси, отвечает всем современным представлениям о заказе и оплате такси. В то время как имеющиеся на рынке приложения рассчитывают цену, принимая во внимание пробки на дорогах, спрос, очереди и тому подобное, Taxilink гарантирует клиенту одну и ту же цену, то есть, стабильность”, отметил Тыну Уусмаа, член правления Tallink Takso.

”Более того, заказывая такси через Taxilink, клиенты могут быть уверены, что получат легальное такси и стабильное качество услуги — репутация и данные водителей проверяются, таксисты располагают всеми требуемыми по закону разрешениями, сертификатами и навыками, а автомобили новые, в исправном техническом состоянии, отвечают нормам ЕС и застрахованы в качестве такси”, — отметил Уусмаа.

Загрузив приложение Taxilink и подтвердив согласие с условиями его использования, клиент может привязать к нему свою кредитную карту, и в дальнейшем все операции, связанные с платежами, будут выполняться автоматически. При желании, прибыв на место, можно заплатить наличными, банковской картой частного лица или компании.

До поездки есть возможность узнать ее ориентировочную стоимость и сколько времени понадобится такси для прибытия на место. Цена рассчитывается по счетчику, прошедшему поверку, за километр или по времени, но не по обоим тарифам одновременно. В приложении не используется алгоритм коэффициента спроса-предложения, то есть, стоимость любой заказанной поездки рассчитывается по одной и той же цене независимо от дня и времени.