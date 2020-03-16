Tallink отменяет часть рейсов Таллинн-Хельсинки
Со вторника, 17 марта Tallink временно приостанавливает рейсы парома Silja Europa на линии Таллинн-Хельсинки. Сообщение между Эстоний и Финляндией на других паромах продолжится.
Со вторника, 17 марта Tallink временно приостанавливает рейсы парома Silja Europa на линии Таллинн-Хельсинки. Сообщение между Эстоний и Финляндией на других паромах продолжится.
16 марта Silja Europa еще будет ходить по обычному графику, но на последнее отправление из Хельсинки в 18:30 будут допущены только пассажиры с билетом в один конец, которые возвращаются обратно в Таллинн.
Tallink свяжется со всеми клиентаи, которых касается изменение в гарфике.
С 17 март морское сообщение между Эстоние и Финляндией продолжится, чтобы гарантировать эстоноземельцам возможность вернуться домой через Финляндию, а также в качестве транзитного коридора для граждан соседних стран.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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