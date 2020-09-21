Tallink на одни выходные открывает плавучий торговый центр в Таллиннском порту

Поскольку из-за существенного снижения количества пассажиров на фоне эпидемии коронавируса на линии Таллинн-Хельсинки регулярные рейсы Silja Europa временно приостанавливаются с 21 сентября, компания решила, до перенаправления товаров на другие линии, предоставить уникальную возможность для всех желающих как выгодно приобрести приглянувшиеся товары, полакомиться лучшими на Балтике блюдами и напитками, так и ознакомиться с легендарным судном, отправившись из D-терминала Таллиннского порта в своеобразный ”круиз в никуда” на предстоящих выходных.

Из-за того, что количество пассажиров этого своеобразного рейса ограничено, для обеспечения безопасности всех посетителей в нынешней эпидемиологической ситуации всем желающим подняться на борт судна необходимо предварительно зарегистрироваться на домашней странице, выбрав конкретный временной интервал для посещения судна. Учитывая ограниченные возможности принять всех желающих, предварительная регистрация позволит обеспечить соблюдение современных требований безопасности в терминале и на судне.

Проход на судно через D-терминал:



В пятницу, 25 сентября: 17:00-23:00

В субботу, 26 сентября: 11:00-17:00.

В воскресенье, 27 сентября: 11:00-17:00.

В целях обеспечения безопасности и максимального дистанцирования, все три дня на судне будут работать магазины, рестораны, бары, кафе и салон красоты Hera Salongid.

Кроме этого, заблаговременно забронировав место, на судне можно с удовольствием также позавтракать или пообедать.

Хорошее настроение поддержит и культурная программа с выступлениями трубадура, научным театром ”Три поросёнка” и возможностью взойти на капитанский мостик небольшими группами.

”Начиная с марта месяца нам неоднократно задавали вопрос, почему мы не делаем чего-то нового и интересного на судах, которые вынуждены оставаться у причалов? Такого, от чего могут получить удовольствие и те, кто обычно не имеет возможности для путешествий на наших судах. Мы услышали ваши пожелания и открываем двери для всех желающих подняться на борт судна на одни выходные”, — прокомментировала идею открытия плавучего торгового центра член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.