21.09.2020, 13:55

Tallink на одни выходные открывает плавучий торговый центр в Таллиннском порту

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Reisilaevad.
Foto: Vallo Kruuser

С сегодняшнего дня Tallink Grupp предоставляет уникальную возможность забронировать посещение круизного судна Silja Europa, которое станет плавучим торговым центром на одни выходные с 25 по 27 сентября 2020 года.

Поскольку из-за существенного снижения количества пассажиров на фоне эпидемии коронавируса на линии Таллинн-Хельсинки регулярные рейсы Silja Europa временно приостанавливаются с 21 сентября, компания решила, до перенаправления товаров на другие линии, предоставить уникальную возможность для всех желающих как выгодно приобрести приглянувшиеся товары, полакомиться лучшими на Балтике блюдами и напитками, так и ознакомиться с легендарным судном, отправившись из D-терминала Таллиннского порта в своеобразный ”круиз в никуда” на предстоящих выходных.

Из-за того, что количество пассажиров этого своеобразного рейса ограничено, для обеспечения безопасности всех посетителей в нынешней эпидемиологической ситуации всем желающим подняться на борт судна необходимо предварительно зарегистрироваться на домашней странице, выбрав конкретный временной интервал для посещения судна. Учитывая ограниченные возможности принять всех желающих, предварительная регистрация позволит обеспечить соблюдение современных требований безопасности в терминале и на судне.

Проход на судно через D-терминал:

В пятницу, 25 сентября: 17:00-23:00

В субботу, 26 сентября: 11:00-17:00.

В воскресенье, 27 сентября: 11:00-17:00.

В целях обеспечения безопасности и максимального дистанцирования, все три дня на судне будут работать магазины, рестораны, бары, кафе и салон красоты Hera Salongid.

Кроме этого, заблаговременно забронировав место, на судне можно с удовольствием также позавтракать или пообедать.

Хорошее настроение поддержит и культурная программа с выступлениями трубадура, научным театром ”Три поросёнка” и возможностью взойти на капитанский мостик небольшими группами.

”Начиная с марта месяца нам неоднократно задавали вопрос, почему мы не делаем чего-то нового и интересного на судах, которые вынуждены оставаться у причалов? Такого, от чего могут получить удовольствие и те, кто обычно не имеет возможности для путешествий на наших судах. Мы услышали ваши пожелания и открываем двери для всех желающих подняться на борт судна на одни выходные”, — прокомментировала идею открытия плавучего торгового центра член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.

”Мы предлагаем всем заинтересованным, а также всем тем, кто хочет, но в настоящее время не может путешествовать из-за ограничений, возможность отправиться в так называемое ”путешествие в никуда”, которое, по-прежнему, предлагает почти все обычные элементы и услуги круизного рейса, но на этот раз — без выхода из порта. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, чтобы выходные на борту были безопасными и, в то же время, запоминающимися”, — добавила Мюрк- Дюбу.

Для того, чтобы подняться на борт судна, гостям необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте компании по адресу: www.tallink.ee/ru/ostle.

Все посетители должны подтвердить, что они здоровы и у них нет никаких вирусных симптомов. В людных местах на борту, а также в терминале рекомендуется носить маски для лица, если невозможно — соблюдать безопасное расстояние от других гостей, рекомендуется использовать предусмотренные возможности для мытья рук и дезинфекции.

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