Tallink готовится сократить до 2500 человек

Tallink Grupp сегодня сообщил работникам концерн, что на этой неделе планирует начать дополнительный процесс коллективного сокращения.
Концерн проведет дополнительное коллективное сокращение как в Эстонии, так и в Латвии.
В финском дочернем предприятии концерна Tallink Silja OY большая часть от 1200 работников находятся на неоплачиваемом отпуске и продолжат на нем оставаться.
Всего процесс сокращения затронет до 2500 сотрудников Tallink Grupp в разных странах.
По словам председателя правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, на такие меры концерн заставили пойти вызванные коронавирусом ограничения на поездки, резкое падение продаж билетов и отсутствие дополнительных решений о поддержке сектора.
Он добавил, что концерн готов пересмотреть свои планы, если будет быстро вынесено решение о дополнительной поддержки со стороны государств или изменится ситуация на рынке.
В апреле Tallink сообщил о сокращении 130 отельных работников, а в июне — 190 паромных работников и еще 60 отельных. В мае правительство решило выделить Tallink кредит на 100 миллионов евро.
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