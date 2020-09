Tallink готовится сократить до 2500 человек, первое заявление уже подано в Кассу по безработице

TLG Hotell OÜ, дочерняя фирма AS Tallink Grupp, которая управляет принадлежащими концерну отелями, сокращает до 225 человек, то есть. почти столько же, сколько сейчас работает в отелях. Также сокращают 75 из 171 работников AS Tallink Duty Free. Сам AS Tallink Grupp сокращает 100 работников из 461.

Концерн проведет дополнительное коллективное сокращение как в Эстонии, так и в Латвии. В финском дочернем предприятии концерна Tallink Silja OY большая часть от 1200 работников находятся на неоплачиваемом отпуске и продолжат на нем оставаться. Всего процесс сокращения затронет до 2500 сотрудников Tallink Grupp в разных странах.

По словам председателя правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, на такие меры концерн заставили пойти вызванные коронавирусом ограничения на поездки, резкое падение продаж билетов и отсутствие дополнительных решений о поддержке сектора.

Он добавил, что концерн готов пересмотреть свои планы, если будет быстро вынесено решение о дополнительной поддержки со стороны государств или изменится ситуация на рынке.

В апреле Tallink сообщил о сокращении 130 отельных работников, а в июне — 190 паромных работников и еще 60 отельных. В мае правительство решило выделить Tallink кредит на 100 миллионов евро.