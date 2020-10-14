Tallink активно выполняет план по сокращениям. В октябре работу потеряют 550 человек
В судоходной компании Tallink на этой неделе потеряют работу первые сотрудники, о сокращении которых судовладелец объявил в начале сентября. В октябре будет сокращено на эстонских предприятиях Tallink Grupp свыше 550 рабочих мест, всего к концу года без работы останутся свыше 1200 человек.
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