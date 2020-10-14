14.10.2020, 07:30

Tallink активно выполняет план по сокращениям. В октябре работу потеряют 550 человек

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Кая Коовит, Ärileht.ee
EST
Tallink активно выполняет план по сокращениям. В октябре работу потеряют 550 человек
Tiit Blaat

В судоходной компании Tallink на этой неделе потеряют работу первые сотрудники, о сокращении которых судовладелец объявил в начале сентября. В октябре будет сокращено на эстонских предприятиях Tallink Grupp свыше 550 рабочих мест, всего к концу года без работы останутся свыше 1200 человек.

Таким образом, заявленный в начале сентября процесс массовых сокращений в Tallink вступил в фазу, когда люди реально остаются за воротами предприятия: сокращаются рабочие места непосредственно в Tallink Grupp, а также в Tallink Duty Free AS, TLG Hotell OÜ, Hansaliin OÜ и HT Laevateenindus OÜ.

Сокращения идут не только в Эстонии. По словам директора по персоналу Tallink Grupp Вахура Аусмеэса, работников компании увольняют и в других странах. Например, в Латвии к концу года работу потеряют около 300 человек.

"Всего Tallink Grupp планирует в нынешней ситуации сократить по всему концерну, как раньше и говорилось, до 2500 сотрудников. Численность работающих в концерне к концу года снизится ниже 5000 человек", - сказал Аусмеэс.

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