Tallink активно выполняет план по сокращениям. В октябре работу потеряют 550 человек

Таким образом, заявленный в начале сентября процесс массовых сокращений в Tallink вступил в фазу, когда люди реально остаются за воротами предприятия: сокращаются рабочие места непосредственно в Tallink Grupp, а также в Tallink Duty Free AS, TLG Hotell OÜ, Hansaliin OÜ и HT Laevateenindus OÜ.

Сокращения идут не только в Эстонии. По словам директора по персоналу Tallink Grupp Вахура Аусмеэса, работников компании увольняют и в других странах. Например, в Латвии к концу года работу потеряют около 300 человек.

"Всего Tallink Grupp планирует в нынешней ситуации сократить по всему концерну, как раньше и говорилось, до 2500 сотрудников. Численность работающих в концерне к концу года снизится ниже 5000 человек", - сказал Аусмеэс.