Таксопарк-партнер Yandex.Taxi Eesti рекламирует себя лукавым образом

"Yandex.Taxi приглашает на работу водителей! Наше предприятие — официальный партнер Yandex. Taxi. Мы поможем вам получить все необходимые документы", — сказано в объявлении, где указано также название фирмы — Taxipartner OÜ.

Важно, по словам фирмы, чтобы у водителей было свидетельство о знании эстонского языка A1-B1, приличная одежда, способность к приветлевому общению и смартфон.

Но беглый взгляд в Коммерческий регистр показывает, что у предприятия Taxipartner OÜ в этом году не было оборота, а по данным Регистра трудовой занятости, в компании не работает ни одного человека.

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Но как такое возможно, чтобы такой крупный концерн представляло подобная фирма? Выясняется, что в рекламе компания просто обманула, и в действительности оборот собственнику делает другая фирма.

"Да, мы в самом деле являемся партнером Yandex.Taxi, представительский договор подписан с оказывающей услуги перевозкок Speedrent OÜ", — пояснил собственник фирмы Арди Мялсон и подвердил, что так как Taxipartner OÜ не оказывает услуги перевозок, то у предприятия нет и оборота.

"Благодарим за то, что обратили внимание на допущенную в объявлении ошибку. Сообщаем, что уже поправили на верное юридическое лицо", — сказал он.

У Yandex.taxi в эстонском государстве есть еще одна проблема: у предприятия отсутствует для деятельности в Эстонии разрешение на таксоизвоз.

По мнению властей, оказание услуг через мобильное приложение не освобождает от обязанности получить разрешение.

"Поэтому и Yandex.Taxi как предоставляющее услуги такси предприятие должно иметь в соответствии с Законом об общественно транспорте разрешение на деятельность", — отметил пресс-секреатрь Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Таави Аудо.

Yandex.Taxi сообщил, что они не намерены запрашивать разрешение на таксоизвоз, создавать здесь юридическое лицо и платить налоги. Вся коммерческая деятельность фирмы идет через зарегистрированную в Нидерландах фирму.

Что касается введения санкций, то MKM считает, что это компетенция местного самоуправления — надзор должно вести то местное самоуправление, на чьей административной территории нарушаются положения Закона об общественном транспорте.