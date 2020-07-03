Таксопарк-партнер Yandex.Taxi Eesti рекламирует себя лукавым образом(17)
В социальных сетях представителем российского таксосервиса Yandex.Taxi Eesti называет себя фирма, у которой нет работников и нулевой оборот.
В социальных сетях представителем российского таксосервиса Yandex.Taxi Eesti называет себя фирма, у которой нет работников и нулевой оборот.
"Yandex.Taxi приглашает на работу водителей! Наше предприятие — официальный партнер Yandex. Taxi. Мы поможем вам получить все необходимые документы", — сказано в объявлении, где указано также название фирмы — Taxipartner OÜ.
Важно, по словам фирмы, чтобы у водителей было свидетельство о знании эстонского языка A1-B1, приличная одежда, способность к приветлевому общению и смартфон.
Но беглый взгляд в Коммерческий регистр показывает, что у предприятия Taxipartner OÜ в этом году не было оборота, а по данным Регистра трудовой занятости, в компании не работает ни одного человека.
Но как такое возможно, чтобы такой крупный концерн представляло подобная фирма? Выясняется, что в рекламе компания просто обманула, и в действительности оборот собственнику делает другая фирма.
"Да, мы в самом деле являемся партнером Yandex.Taxi, представительский договор подписан с оказывающей услуги перевозкок Speedrent OÜ", — пояснил собственник фирмы Арди Мялсон и подвердил, что так как Taxipartner OÜ не оказывает услуги перевозок, то у предприятия нет и оборота.
"Благодарим за то, что обратили внимание на допущенную в объявлении ошибку. Сообщаем, что уже поправили на верное юридическое лицо", — сказал он.
У Yandex.taxi в эстонском государстве есть еще одна проблема: у предприятия отсутствует для деятельности в Эстонии разрешение на таксоизвоз.
По мнению властей, оказание услуг через мобильное приложение не освобождает от обязанности получить разрешение.
"Поэтому и Yandex.Taxi как предоставляющее услуги такси предприятие должно иметь в соответствии с Законом об общественно транспорте разрешение на деятельность", — отметил пресс-секреатрь Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Таави Аудо.
Yandex.Taxi сообщил, что они не намерены запрашивать разрешение на таксоизвоз, создавать здесь юридическое лицо и платить налоги. Вся коммерческая деятельность фирмы идет через зарегистрированную в Нидерландах фирму.
Что касается введения санкций, то MKM считает, что это компетенция местного самоуправления — надзор должно вести то местное самоуправление, на чьей административной территории нарушаются положения Закона об общественном транспорте.
Сотрудник Таллиннской муниципальной полиции Меэли Хунт (MUPO) сообщил, что на эту тему 25 февраля состоялся круглый стол с участием представителей MKM и MUPO.
MKM сообщило после встречи, что позиция министерства не изменилась. Введение санкций — теперь лишь вопрос деталей. Как у Uber, так и у Bolt разрешения на таксоперевозки в Эстонии есть.
”Yandex.Taxi соблюдает требования локального законодательства в каждой стране, где доступен сервис. Перед запуском на рынке мы всегда тщательно изучаем законы и вносим изменения в работу платформы согласно законодательству, если это необходимо.
В соответствии с Законом об услугах информационного общества
и Директивой об электронной коммерции 2000/31/EU Yandex.Taxi — это сервис информационного общества, который отвечает за разработку программного обеспечения и предоставление услуг информационного общества. В отличие от некоторых других игроков на эстонском рынке, мы не работаем с водителями напрямую и работаем только с партнерами — местными транспортными компаниями, которые предоставляют транспортные услуги на основании лицензии. Являясь сервисом информационного общества, в соответствии с законодательством Yandex.Taxi не обязан иметь локальное юридическое лицо, специальная лицензия также не требуется.
Согласно Закону об общественном транспорте наши партнеры, предоставляющие транспортные услуги в Эстонии, должны быть зарегистрированы на ее территории и иметь специальные разрешения. Они выполняют эти требованиям и обязаны соблюдать другие правила в рамках местного законодательства.
Налоги уплачиваются согласно действующему законодательству ЕС. Yandex.Taxi предоставляет партнерам услуги информационного общества удаленно, давая им доступ к платформе по договору SaaS (software as a service). Сервис, предоставляющий такие услуги, платит налоги в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации, т.е. в Нидерландах, где зарегистрировано Yandex.Taxi B.V., согласно Конвенции между Эстонской Республикой и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Наши местные партнеры, в свою очередь, несут полную ответственность за уплату своих налогов за транспортные услуги (включая, помимо прочего, корпоративные налоги, налоги на доходы физических лиц, социальные отчисления) в соответствии с налоговым законодательством Эстонии.
Как предприятие Yandex.Taxi всегда открыто к диалогу с государственными учреждениями. В то же время официальных обращений в связи с вышеупомянутыми темами нам до сих пор не поступало.”
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