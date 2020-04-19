Такси во время эпидемии коронавируса: насколько это безопасно и планируется ли приостанавливать таксоизвоз?
Госканцелярия отвечает на вопросы, которы возникли у эстоноземельцев в связи с услугой таксоизвоза в период распространения коронавируса.
Госканцелярия отвечает на вопросы, которы возникли у эстоноземельцев в связи с услугой таксоизвоза в период распространения коронавируса.
Планируется ли приостанавливать услугу такси?
В настоящее время услуга такси не приостанавливается. Эта услуга является альтернативой общественному транспорту, и во время распространения вирусов важно предоставление транспортных возможностей, снижающих контакты между людьми.
Лица, предоставляющие услугу такси, уведомлены о путях распространения вируса, и для защиты собственных работников они, вероятно, приняли все необходимые меры. Водитель такси каждый день взаимодействует с многими клиентами и в его собственных интересах регулярно дезинфицировать и проветривать автомобиль.
Установление ограничений на услугу такси может наложить и местное самоуправление, если оно считает это необходимым. В настоящее время местные самоуправления не предоставляли информацию об ограничении услуги такси.
Стоит ли пользоваться такси вместо автобуса?
При желании, вы можете воспользоваться такси, чтобы минимизировать число контактов с другими людьми. Перед тем, как сесть в машину, выясните у таксиста, обработал ли он салон антисептиком и проветрил ли автомобиль между поездками. По окончании поездки напомните таксисту, чтобы он почистил и проветрил салон перед следующим заказом.
Можно ли возить людей на лимузине?
В лимузине следует соблюдать те же принципы, что и при езде на автомобиле (включая такси).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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