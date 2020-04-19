Такси во время эпидемии коронавируса: насколько это безопасно и планируется ли приостанавливать таксоизвоз?

Планируется ли приостанавливать услугу такси?

В настоящее время услуга такси не приостанавливается. Эта услуга является альтернативой общественному транспорту, и во время распространения вирусов важно предоставление транспортных возможностей, снижающих контакты между людьми.

Лица, предоставляющие услугу такси, уведомлены о путях распространения вируса, и для защиты собственных работников они, вероятно, приняли все необходимые меры. Водитель такси каждый день взаимодействует с многими клиентами и в его собственных интересах регулярно дезинфицировать и проветривать автомобиль.

Установление ограничений на услугу такси может наложить и местное самоуправление, если оно считает это необходимым. В настоящее время местные самоуправления не предоставляли информацию об ограничении услуги такси.

Стоит ли пользоваться такси вместо автобуса?

При желании, вы можете воспользоваться такси, чтобы минимизировать число контактов с другими людьми. Перед тем, как сесть в машину, выясните у таксиста, обработал ли он салон антисептиком и проветрил ли автомобиль между поездками. По окончании поездки напомните таксисту, чтобы он почистил и проветрил салон перед следующим заказом.

Можно ли возить людей на лимузине?

В лимузине следует соблюдать те же принципы, что и при езде на автомобиле (включая такси).

Если пассажиры не являются членами одной семьи, то в транспортном средстве может одновременно находиться не больше 2 человек.

Пассажирам следует держаться максимально далеко друг от друга.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!