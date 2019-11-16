"Такого не было никогда". На юге Эстонии только в гослесах "избирательный" шторм повалил 100 000 кубометров

От бушевавшего в Южной Эстонии в последние выходные октября шторма особенно пострадали леса, где шторм вырвал из земли множество деревьев. Хотя ликвидировать ущерб от шторма дороже сплошной рубки, а закупочная цена на древесину упала, лесовладельцам советуют навести в своих лесах порядок после шторма.

"У нас в Южной Эстонии никогда не было такого шторма, они скорее проходили по западным островам или где-нибудь в Северной Эстонии", — сказал ERR главный лесничий RMK (Центр управления государственными лесами в Эстонии) Андрес Сепп.

"Специфика этого шторма в том, что он валил не все подряд, но по отдельности и в очень многих районах. Нужно забрать пострадавшую от шторма древесину и извлечь из нее выгоду, но, поскольку она разбросана по отдельным участкам, это займет очень много времени, много ресурсов", — добавил исполнительный директор Выруского лесного кооператива Эрки Сок.