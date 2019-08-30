Тайна пенсионной реформы: что будет с пенсиями тех, кто останется во второй ступени?

"Естественно, изъятие денег из второй ступени для управляющих фондами невыгодно, и прежде всего из-за того, что значительно усложняется выполнение долгосрочной инвестиционной стратегии", — сказал один из руководителей банка LHV Вахур Валлисту. Потому что способность делать инвестиции зависит от объема фонда, а значит напрямую связано с количеством уходящих из второй ступени людей.

"Ясно также и то, что фонды должны сохранять солидный запас ликвидности, и если, например, на стол ляжет крупный инфраструктурный проект, куда фонды могли бы инвестировать накопленные деньги, то им придется гораздо более осторожнее к нему относиться", — добавил банкир.

Сеэдер не верит в отрицательный эффект. "Нам совершенно ясно, что сто процентов людей деньги не заберет, но даже если и заберет, то катастрофы в Эстонии не произойдет, — говорит политик. ­- Все фонды должны быть ликвидными, они и на самом деле ликвидны и способны выплатить деньги, поэтому и сейчас у людей есть полная свобода перемещать свои средства между фондами".

Отрицательный или положительный?

Если хотя бы из одного накопительного пенсионного фонда уйдет всего лишь тысяча человек со своими 10 000 евро, то это приведет к сокращению средств фонда на 10 миллионов, что повлияется на его будущую доходность, а значит размер будущей пенсии остающихся во второй ступени людей.

"Это и плохо в данной ситуации, что сбережение и инвестиции сбережений — проект с долговременным влиянием, и его преждевременное прекращение очень невыгодно для конечного результата, — отмечает Вахур Валлисту. — Наглядно: инвестированные сейчас 1000 евро вырастут при 5% доходности за десять лет на 63%, за 20 лет на 165%, за 40 лет на 604%. Давать людям возможность через десять лет забирать деньги с точки зрения устойчивости пенсионного состояния просто преступно".

По словам Сеэдера, фонды должны будут привыкнуть к новой ситуации и перестроить свою работу, как это должны будут сделать и все причастные к реформе структуры: госчиновники, регистры, ИТ-системы, управленцы и тд.

"Но если, к примеру, люди заберут из какого-то фонда все деньги, то это может быть и не проблема в широком смысле, а очень даже хорошо, — фантазирует Сеэдар. — Возможно, этот фонд работал очень плохо — мы говорим сейчас гипотетически. Вся эта система пенсионного страхования и законодательство выстроены же не для того, чтобы пенсионным фондам хорошо жилось, и у них не было проблем, а для того, чтобы сбережения будущих пенсионеров были сохранены и зарабатывали максимальный доход. Вот это и есть цель закона. Если клиенты считают, что тот или иной фонд свои задачи не выполняет, у него доходность низкая, платежи высокие, и люди решают уйти, то это же не отрицательный, а положительный момент".

Опасность экономического кризиса

Непредсказуемая сторона в возможности забрать накопленные во второй ступени деньги заключается в том, как будет вести себя в ближайшие годы экономика. В случае экономического кризиса может повториться тот же сценарий, что и десять лет назад — ценность недвижимости упадет, резко подскочат платежи по кредитам, банки потребуют дополнительные гарантии, у людей возникнут трудности с платежами.

Спасательным кругом выступит вторая пенсионная ступень, откуда можно взять деньги, чтобы выбраться из временных затруднений.

"Сделаю только одно обобщение и скажу, что люди используют деньги лучшим образом тогда, когда могут делать это гибко, исходя из своих потребностей, способностей и ситуации. И я в это верю, — сказал Сеэдер. — Не станут же люди все разом насколько глупыми, что потеряют способность обращаться с деньгами. Тогда бы им нельзя было платить зарплату".

"В каких-то случаях это очень разумно, если, скажем, человек спасает свою недвижимость в кризисной ситуации благодаря освободившимся деньгам, если он сохранит какое-то имущество на старость. Это может быть в свою очередь очень хорошим пенсионным страхованием", - добавил лидер "Отечества".