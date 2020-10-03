ТАБЛИЦЫ | Зарплаты у эстонских богачей очень низкие. Как такое возможно?

Иными словами: хотя по статистике средняя зарплата в государственном секторе выше, чем в частном, в действительности показатель средней зарплаты отображает не все доходы человека.

Если прибавить к этому показателю доходы от дивидендов, то картина меняется кардинально. Ведущий аналитик Департамента статистики Кая Сыстра сравнила между собой данные 4635 людей с самыми высокими доходами, разделив их на семь подгрупп в зависимости от величины доходов (от 100 000 евро до более миллиона евро в год).

Представленные данные отображают общий годовой доход и содержат все выплаты, компенсации, пенсии, и другие доходы, зарегистрированные в базах данных Эстонии.

Выясняется, что работающие в госсекторе люди с доходом выше среднего занимаются также частным предпринимательством и получают доход в виде дивидендов, прибыль от операций с акциями и т.д. При этом брутто-зарплата на государственной должности, по сравнению с общим доходом, то есть дивидендами и другой прибылью, крайне мала.

Предпринимательством могут заниматься все, являясь одновременно госслужащими, получающими зарплату от государства наемными работниками или государственными руководителями высшего звена. Как показывает статистика, в государственном секторе работает 455 человек с совокупным годовым доходом более 100 000 евро и даже более 1 млн евро. Но у подавляющего большинства это доход, полученный не от государства.

”Именно так. Большая часть финансовых поступлений у людей с высоким доходом, имеющим также небольшой доход от государственного сектора, происходит из бизнеса”, — сказала Сыстра.

Так, из 141 эстонского миллионера четыре человека работают в государственном секторе. Но зарплата составляет всего 0,02% от их годового дохода. ”Доход от госсектора может означать относительно небольшую нагрузку, например, лекции в вузе и прочее. Это не обязательно постоянная работа”, — пояснила специалист.

Данные показывают, что среди людей, зарабатывающих более 100 000 евро, брутто-зарплата в государственном секторе значительно ниже, чем заработная плата в частном секторе.