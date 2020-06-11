ТАБЛИЦЫ: Кто во время кризиса взял самые большие кредиты?

Сегодня фонд Kredex обнародовал список предприятий, которые получили его поручительство при взятии кредита. Также фонд сообщил, что меняет условия поручительства, что должно привлечь больше предприятий.
К настоящему моменту общий объем экстренных кредитов при поручительстве Kredex составил 108 350 400 евро, однако большую часть этой суммы получила Tallink Grupp. Смотрите таблицу!
Общий объем экстренных поручительств составил 23 714 480,74 евро. Общая сумма выданных при помощи поручительства кредитов составила 40 009 502,2 евро. Смотрите график!
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