ТАБЛИЦЫ | Иностранные рабочие в Эстонии: где они трудятся и откуда приехали?

Всего в Эстонии зарегистрировано для работы по краткосрочным разрешениям 16 540 иностранцев. Ровно месяц назад их было около 18 000.

7 мая вступила в силу поправка в Закон об иностранцах, согласно которой иностранцы, у которых трудовой договор завершился, должны покинуть Эстонию. Исключение составляют работающие в аграрном секторе: они могут находиться в стране до 31 июня.

Данные таблиц взяты из МВД.