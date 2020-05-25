ТАБЛИЦЫ | Иностранные рабочие в Эстонии: где они трудятся и откуда приехали?

По состоянию на сегодняшний день подавляющее большинство иностранных рабочих в Эстонии представляют украинцы (12 285), больше всего зарубежная рабочая сила (работа по краткосрочным разрешениям) используется в строительном секторе.
Всего в Эстонии зарегистрировано для работы по краткосрочным разрешениям 16 540 иностранцев. Ровно месяц назад их было около 18 000.
7 мая вступила в силу поправка в Закон об иностранцах, согласно которой иностранцы, у которых трудовой договор завершился, должны покинуть Эстонию. Исключение составляют работающие в аграрном секторе: они могут находиться в стране до 31 июня.
Данные таблиц взяты из МВД.
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