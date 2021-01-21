21.01.2021, 13:32
ТАБЛИЦА | За неделю из второй пенсионной ступени вышли еще 15 000 человек
Согласно данным пенсионного центра, за последнюю неделю заявления о выходе из второй пенсионной ступени подали еще 15 000 человек. Таким образом с начала января и по сегодняшний день заявлени подали 66 998 человек.
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
В Эстонии опубликовали список побочных эффектов от вакцины Pfizer
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»