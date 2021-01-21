21.01.2021, 13:32

ТАБЛИЦА | За неделю из второй пенсионной ступени вышли еще 15 000 человек


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Raha kogumine
Raha kogumineFoto: Argo Ingver

Согласно данным пенсионного центра, за последнюю неделю заявления о выходе из второй пенсионной ступени подали еще 15 000 человек. Таким образом с начала января и по сегодняшний день заявлени подали 66 998 человек.

Средний возраст подавших заявление составляет 39 лет. Всего было подано 49 057 заявлений на эстонском и 17 811 заявлений на русском языке. Среди подавших заявление преобладают женщины.

Pensionikeskuse statistika

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