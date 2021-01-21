ТАБЛИЦА | За неделю из второй пенсионной ступени вышли еще 15 000 человек

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Raha kogumine Foto: Argo Ingver

Согласно данным пенсионного центра, за последнюю неделю заявления о выходе из второй пенсионной ступени подали еще 15 000 человек. Таким образом с начала января и по сегодняшний день заявлени подали 66 998 человек.