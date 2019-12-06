ТАБЛИЦА | В месячном исчислении индекс потребительских цен ушел в минус. Что подешевело?

По сравнению с ноябрем 2018 года товары были дороже на 1,1% и услуги – на 3,1%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с ноябрем прошлого года на 1,9% и нерегулируемые цены повысились на 2,9%.

По сравнению с ноябрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Основную часть этого роста дали подорожавшие на 4,9% мясные продукты и подорожавшие на 5,6% мучные изделия. Алкогольные напитки были на 7,7% дешевле, дизельное топливо – на 2,1% дешевле и бензин – на 0,1% дороже. Из продуктов питания более всего за это время подорожали рис (на 16%) и чипсы (на 11%), но подешевели крепкие спиртные напитки (на 11%) и картофель (на 13%).

В сравнении с октябрем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали подешевевшие авиабилеты. Купленные на ноябрь авиабилеты были на 26,7% дешевле, чем купленные на октябрь. Значительно влияние оказали также продукты питания: мясные изделия за месяц подорожали на 0,9% и рыбные продукты – на 3,6%.

Департамент статистики публикует индекс потребительских цен ежемесячно на 5-й рабочий день после окончания отчетного периода. Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для этой статистической работы.

Детальные данные опубликованы в статистической базе данных. Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен.

Департамент статистики