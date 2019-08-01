Таблица | Сравните стоимость моторного топлива в Эстонии и других странах Европы

Высокими ценами на моторное топливо выделяются Норвегия, Исландия и Голландия. Ниже всего его стоимость в странах Восточной Европы — России, Белоруссии, Молдавии и Украине.

Если сравнивать цены на топливо в Эстонии с другими европейскими странами, то мы находимся посерединке, среди 41 страны — на 24-м месте. Посмотрите на сравнительную таблицу!