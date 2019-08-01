01.08.2019, 17:31
Таблица | Сравните стоимость моторного топлива в Эстонии и других странах Европы
К радости автолюбителей, этим летом цены на топливо держатся на стабильном уровне, бензин марки 95 стоит ниже 1,4 евро за литр. А как обстоят дела в других странах Европы?
Высокими ценами на моторное топливо выделяются Норвегия, Исландия и Голландия. Ниже всего его стоимость в странах Восточной Европы — России, Белоруссии, Молдавии и Украине.
Если сравнивать цены на топливо в Эстонии с другими европейскими странами, то мы находимся посерединке, среди 41 страны — на 24-м месте. Посмотрите на сравнительную таблицу!
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