ТАБЛИЦА | Сравните по странам ЕС: мясо в Эстонии относительно дешевое

Статистическое агентство ЕС Eurostat составило индекс стран по ценам на мясо. Эстония заняла восьмое место в ЕС по дешевизне мяса — показатель страны — 84 единицы.
Самые низкие цены на мясо зафиксированы в Румынии и Польше — показатель обеих стран — 63 единицы. Второе место заняла Болгария — 64 единицы. Четвертое место у Литвы (71).
Латвия заняла четвертое место с показателем в 76 единиц, аналогичный результат был зафиксирован в Чехии. В Эстонии мясо оказалось несколько дороже – индекс страны составил 84 единицы.
Самое дорогое мясо в ЕС — в Австрии (146), Люксембурге (142), Франции (131) и Бельгии (126).
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