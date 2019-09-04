ТАБЛИЦА | Сравните по странам ЕС: мясо в Эстонии относительно дешевое

Самые низкие цены на мясо зафиксированы в Румынии и Польше — показатель обеих стран — 63 единицы. Второе место заняла Болгария — 64 единицы. Четвертое место у Литвы (71).

Латвия заняла четвертое место с показателем в 76 единиц, аналогичный результат был зафиксирован в Чехии. В Эстонии мясо оказалось несколько дороже – индекс страны составил 84 единицы.

Самое дорогое мясо в ЕС — в Австрии (146), Люксембурге (142), Франции (131) и Бельгии (126).