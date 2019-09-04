04.09.2019, 17:07

ТАБЛИЦА | Сравните по странам ЕС: мясо в Эстонии относительно дешевое

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rus.delfi.ee
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ТАБЛИЦА | Сравните по странам ЕС: мясо в Эстонии относительно дешевое
"Päikesetõus Paukjärve vaatetornist" by Tõnis Tuuder - Eesti Looduse fotovõistlus

Статистическое агентство ЕС Eurostat составило индекс стран по ценам на мясо. Эстония заняла восьмое место в ЕС по дешевизне мяса — показатель страны — 84 единицы.

Самые низкие цены на мясо зафиксированы в Румынии и Польше — показатель обеих стран — 63 единицы. Второе место заняла Болгария — 64 единицы. Четвертое место у Литвы (71).

Латвия заняла четвертое место с показателем в 76 единиц, аналогичный результат был зафиксирован в Чехии. В Эстонии мясо оказалось несколько дороже – индекс страны составил 84 единицы.

Самое дорогое мясо в ЕС — в Австрии (146), Люксембурге (142), Франции (131) и Бельгии (126).

ec.europa.eu
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