29.08.2019, 19:01

ТАБЛИЦА | Сравните цены в магазинах IKEA в Эстонии, Латвии и Финляндии. Что у нас дороже, а что дешевле?

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ТАБЛИЦА | Сравните цены в магазинах IKEA в Эстонии, Латвии и Финляндии. Что у нас дороже, а что дешевле?
Margus Pahv

В четверг в Таллинне был открыт пункт выдачи и э-магазин IKEA, при открытии руководители компании утверждали, что цены будут примерно такими же, как в соседних странах. Портал Kasulik проверил, так ли оно на самом деле.

”Концепция IKEA состоит в том, чтобы у наших клиентов каждый день был лучшим. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент товаров для дома по доступным ценам, с хорошим дизайном и функциональностью, у нас вы найдете более 2000 товаров для дома стоимостью менее 10 евро,”- сказал на открытии руководитель пункта выдачи товара IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

Сравните цены в представленной ниже таблице.

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